行業動態｜數碼港互動招聘博覽快開幕 提供逾1500創科職位

首席公眾使命官陳思源聯同四間數碼港初創公司代表，在記者會上分享行業發展、招聘要求和創科業界的整體就業情況。

數碼港將於6月4日至6月6日舉辦「數碼港互動招聘博覽2022」，逾150間公司參與，將合共提供超過1,500個職位空缺，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈、網絡安全等範疇。今年的招聘博覽繼續以線上形式舉行，並首次加入元宇宙元素，部分區域有全新的「3D體驗」，打造一個嶄新的虛擬互動平台。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，本港今年上半年受新冠肺炎疫情打擊，全年經濟預測下調及失業率回升，但創科界作為香港經濟新動力，在數碼轉型及數字經濟積極發展的勢頭下，業界繼續對人才有殷切需求，積極增聘人手。《十四五規劃綱要》明確支持香港建設國際創新科技中心，加上市民大眾在後疫情時代會更倚重數碼科技，創科產業越趨多元，不但需要技術人員，亦衍生創意設計和市場推廣等職位需求。因此需要更多年輕人投身創科行業，參與科技設計、用家體驗及業務發展，數碼港呼籲年輕人把握互動招聘博覽的機會，物色心儀工作。

今年招聘博覽所提供的職位空缺中，智慧生活相關的職位佔比最多，佔比例達35%。香港積極發展智慧城市和數字經濟，使相關工作人才需求日益增加，包括零售科技、教育科技、健康科技、環保科技、人工智能及物聯網。

另外，近年香港不少初創公司已由概念開發及試驗階段，發展至品牌行銷及推廣階段，加上數碼藝術及元宇宙興起，帶來更多用戶體驗(UX)、用戶介面(UI)設計師等新興職位。今年招聘博覽亦以技術專才職位佔最多，近40%，而設計相關的空缺亦見增幅，反映創科產業愈來愈多元化，企業除了需要技術人員，亦衍生創意設計和市場推廣等職位需求。