熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會 授勳2022 NOVO LAND 消委會 動漫節2022 安倍晉三 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
財經
2022-07-27 19:19:29

行業數據｜上月廣告開支升2.6% 迪士尼屈臣氏支出多五成

分享：
行業數據｜上月廣告開支升2.6% 迪士尼屈臣氏支出多五成

迪士尼上季廣告支出漲56%。(資料圖片)

廣告媒體監察公司admanGO公布，隨著第五波新冠肺炎疫情緩和，港府逐步放寬社交距離限制，本港經濟活動開始回復正常，加上配合政府派發消費券，帶動各行業開展宣傳活動，令56月本地廣告開支分別按年漲0.9%2.6%，而4月、5月及6月廣告開支分別按月升8.7%18.6%5.2%

Instagram第二季廣告支出飆52%

以媒體廣告分類計，主要媒體如電視及社交媒體第二季廣告開支均錄得按年上升，其中電視廣告開支增3.2%FacebookInstagram則分別按年飆5.3%51.8%，令整體社交媒體廣告開支上季按年揚15.7%。而其他媒體如報紙、流動廣告及桌上電腦廣告開支還未追及去年水平，但錄得按月升幅。

此外，上季廣告支出最高行業首三位分別為銀行、信用卡及投資服務；藥物及醫護；以及浴室及家居用品，支出按年分別下跌2%、上升24%及下滑6%。其他行業如零售升幅達23%，電器亦漲13%；而飲品則瀉18%，地產、化妝及護膚用品均挫11%

十大最高品牌支出，Proctor & Gamble(P&G)排首位，惟第二季支出按年跌22%，其次為滙豐銀行，支出升6%，第三位為牛奶國際(旗下品牌包括萬寧、惠康等)，支出增23%。迪士尼(Walt Disney)及屈臣氏集團分別漲56%及55%，分別排第6及7位，排第8的LVMH則增39%，排第5位的三星電子，其廣告支出揚17%，不過，花旗集團則跌6%，排第9位。

行業數據｜上月廣告開支升2.6% 迪士尼屈臣氏支出多五成

第二季首十位IG品牌內容廣告銷售額最高的KOL，MIRROR成員佔4位，包括Anson Lo、姜濤、Edan及Ian。(資料圖片)

IG品牌內容廣告銷售額高的KOLAnson Lo

至於該公司早前第二季首十位IG品牌內容廣告銷售額最高的KOL，首10名中男團MIRROR成員佔4位，包括排第一名的盧瀚霆(Anson Lo)、第四位為的姜濤、第五位為呂爵安(Edan)以及第九位為陳卓賢(Ian)。另外，第二位為張敬軒、第三位為鄭秀文。

行業數據｜上月廣告開支升2.6% 迪士尼屈臣氏支出多五成

十大最高品牌支出，滙豐銀行排第二，上季支出升6%。(資料圖片)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受