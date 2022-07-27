行業數據｜上月廣告開支升2.6% 迪士尼屈臣氏支出多五成

廣告媒體監察公司admanGO公布，隨著第五波新冠肺炎疫情緩和，港府逐步放寬社交距離限制，本港經濟活動開始回復正常，加上配合政府派發消費券，帶動各行業開展宣傳活動，令5、6月本地廣告開支分別按年漲0.9%及2.6%，而4月、5月及6月廣告開支分別按月升8.7%、18.6%及5.2%。

Instagram 第二季廣告支出飆 52%

以媒體廣告分類計，主要媒體如電視及社交媒體第二季廣告開支均錄得按年上升，其中電視廣告開支增3.2%；Facebook及Instagram則分別按年飆5.3%及51.8%，令整體社交媒體廣告開支上季按年揚15.7%。而其他媒體如報紙、流動廣告及桌上電腦廣告開支還未追及去年水平，但錄得按月升幅。

此外，上季廣告支出最高行業首三位分別為銀行、信用卡及投資服務；藥物及醫護；以及浴室及家居用品，支出按年分別下跌2%、上升24%及下滑6%。其他行業如零售升幅達23%，電器亦漲13%；而飲品則瀉18%，地產、化妝及護膚用品均挫11%。

十大最高品牌支出，Proctor & Gamble(P&G)排首位，惟第二季支出按年跌22%，其次為滙豐銀行，支出升6%，第三位為牛奶國際(旗下品牌包括萬寧、惠康等)，支出增23%。迪士尼(Walt Disney)及屈臣氏集團分別漲56%及55%，分別排第6及7位，排第8的LVMH則增39%，排第5位的三星電子，其廣告支出揚17%，不過，花旗集團則跌6%，排第9位。