行業數據｜國泰航空第三季廣告開支按年增2.3倍，地產業跌28%。

本港廣告媒體監察商admanGO，公布第三季本港廣告支出報告中顯示，通關後本港經濟復甦，惟息口上升，以及外圍環境拖累，使7月、8月的廣告開支，分別按年減少3.7%及6.6%，而臨近年尾旺季，在9月錄得按年上升2.6%。

今年通關帶旺市道，據本港廣告媒體監察商的數據顯示，第三季香港廣告支出總值74.6億元，按年持平。各行業中，以旅遊業廣告反彈最多，增長近1倍，其中國泰航空（293）廣告開支，按年上升2.33倍；而受樓市不振，地產業廣告開支則跌28%。

國泰航空第三季廣告開支按年增2.3倍

在十大廣告支出行業中，投放最多開支分別為「銀行、信用卡及投資服務」、「藥物及醫護」，以及「浴室及家居用品」；報告又顯示，金融業廣告開支出現「縮水」情況，按年減少15%。

而去年屬第四多開支的地產業，因為息口上升影響樓價，加上地產商推盤策略有所轉變，致廣告開支按年大跌28%，排名亦由去年第4位急跌至第10位。

另一行業焦點為旅遊業，受惠開關復常，廣告開支按年大增99%，排名從去年同時的第19位躍升至第9位，重新打進十大，反映業界加大廣告宣傳力度，以迎接疫情後首個暑期旅遊旺季；餐飲業廣告開支則按年上升12%，排名升上第5位。

此外，廣告商在社交媒體投放廣告的預算增加12%；流動及戶外廣告開支分別錄得按年上升7%及4%；電視廣告開支則跌幅最高，按年下跌22%。