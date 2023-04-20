行業數據｜首季本地廣告開支按年升22%　港鐵廣告開支增779%

中港通關助旅廣告開支上升

admanGO表示，本地廣告開支大幅上升，主要因為去年首季的第5波疫情影響，廣告開支相對減少，但在今年首季隨著防疫措施逐漸解除，香港的生活開始恢復常態。

此外，今年1月初香港與內地實行了免檢通關政策，進一步促進了兩地的交流，為本地企業開拓內地旅客市場帶來了更多機會，增加對廣告宣傳的投入，以提高品牌知名度和促進銷售。

在傳統媒體方面，免費報紙及戶外媒體的廣告開支分別錄得按年39%及20%升幅；數碼媒體方面，流動廣告及社交媒體在第一季的廣告開支分別錄得按年上升44%及23%。