熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 九龍城潑水節 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
財經
2023-04-20 15:50:00

行業數據｜首季本地廣告開支按年升22%　港鐵廣告開支增779%

分享：

首季本地廣告開支按年升22%，港鐵廣告開支增779%。(資料圖片)

廣告媒體監察公司admanGO公布最新本地廣告數據，指2023年第一季香港的廣告開支總值高達68.5億港元，按年上升22%，而中港通關助旅遊業廣告開支上升324%；十大最高廣告支出品牌集團中，港鐵廣告開支增幅最多，達779%。

中港通關助旅廣告開支上升

admanGO表示，本地廣告開支大幅上升，主要因為去年首季的第5波疫情影響，廣告開支相對減少，但在今年首季隨著防疫措施逐漸解除，香港的生活開始恢復常態。

此外，今年1月初香港與內地實行了免檢通關政策，進一步促進了兩地的交流，為本地企業開拓內地旅客市場帶來了更多機會，增加對廣告宣傳的投入，以提高品牌知名度和促進銷售。

在傳統媒體方面，免費報紙及戶外媒體的廣告開支分別錄得按年39%及20%升幅；數碼媒體方面，流動廣告及社交媒體在第一季的廣告開支分別錄得按年上升44%及23%。

首季本地廣告開支按年升22%，港鐵廣告開支增779%。(資料圖片)

港鐵廣告開支增779%

admanGO指，大部份10大品牌集團在首季的廣告開支都錄得按年增長，當中排名第3的港鐵的在首季的廣告開支按年增779%，升幅在十大品牌集團中最高。

同屬零售業的DFI零售集團及屈臣氏集團，廣告開支分別錄得按年上升36%及73%，其他錄得按年上升的10大品牌集團包括維特健靈健康產品(21%)、寶潔(25%)、葛蘭素史克(72%)及LVMH Group(47%)。

 

10大廣告開支排名：

  1. Vita Green 維特健靈　(+21%)
  2. HSBC 滙豐　(+19)
  3. MTR 港鐵　(+779%)
  4. P&G 寶潔　(+25%)
  5. GSK 葛蘭素史克　(+72%)
  6. Hang Seng Bank 恒生銀行　(+104%)
  7. DFI零售集團　(+36%)
  8. LVMH Group　(+47%)
  9. 屈臣氏集團　(+73%)
  10. Samsung　(-5%)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受