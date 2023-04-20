行業數據｜首季本地廣告開支按年升22%　港鐵廣告開支增779%

廣告媒體監察公司admanGO公布最新本地廣告數據，指2023年第一季香港的廣告開支總值高達68.5億港元，按年上升22%，而中港通關助旅遊業廣告開支上升324%；十大最高廣告支出品牌集團中，港鐵廣告開支增幅最多，達779%。
中港通關助旅廣告開支上升
admanGO表示，本地廣告開支大幅上升，主要因為去年首季的第5波疫情影響，廣告開支相對減少，但在今年首季隨著防疫措施逐漸解除，香港的生活開始恢復常態。
此外，今年1月初香港與內地實行了免檢通關政策，進一步促進了兩地的交流，為本地企業開拓內地旅客市場帶來了更多機會，增加對廣告宣傳的投入，以提高品牌知名度和促進銷售。
在傳統媒體方面，免費報紙及戶外媒體的廣告開支分別錄得按年39%及20%升幅；數碼媒體方面，流動廣告及社交媒體在第一季的廣告開支分別錄得按年上升44%及23%。
港鐵廣告開支增779%
admanGO指，大部份10大品牌集團在首季的廣告開支都錄得按年增長，當中排名第3的港鐵的在首季的廣告開支按年增779%，升幅在十大品牌集團中最高。
同屬零售業的DFI零售集團及屈臣氏集團，廣告開支分別錄得按年上升36%及73%，其他錄得按年上升的10大品牌集團包括維特健靈健康產品(21%)、寶潔(25%)、葛蘭素史克(72%)及LVMH Group(47%)。
10大廣告開支排名：
- Vita Green 維特健靈 (+21%)
- HSBC 滙豐 (+19)
- MTR 港鐵 (+779%)
- P&G 寶潔 (+25%)
- GSK 葛蘭素史克 (+72%)
- Hang Seng Bank 恒生銀行 (+104%)
- DFI零售集團 (+36%)
- LVMH Group (+47%)
- 屈臣氏集團 (+73%)
- Samsung (-5%)