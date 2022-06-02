行業數據｜IDC大幅下調智能手機出貨量至3.5%負增長

IDC在最新公布的全球手機季度追蹤報告顯示，大幅向下修訂對2022年智慧型手機出貨量的預測，由原來的1.6%正增長修訂至3.5%負增長，出貨量為13.1億部，以反映連續三季的倒退及供需兩方面的挑戰日益加劇。然而，IDC預計隨著市場反彈，到2026年將實現1.9%的五年年複合成長率 (CAGR)，因此今年的負成長將是一個短期挫折，但隨著市場復甦，至2026年的5年年複合增長率達1.9%，2023年會有5%的增長。

從區域來看，預計今年中歐和東歐的智能手機出貨量降幅最大，料將下跌22%。中國將跌11.5%，約佔今年全球出貨量跌幅的八成。西歐預計將跌1%，而大部分其他地區今年將出現正增長，包括亞太地區(不包括日本和中國)增長3%，是僅次於中國的第二大地區。

明年復甦 至 2026 年的 5 年複合增長率將達 1.9%

IDC全球行動和消費設備研究總監Nabila Popal表示，智慧型手機產業正面臨多方面的打擊，需求疲軟、通貨膨脹、持續的地緣政治緊張局勢以及持續的供應鏈限制。但相對上，中國封控政策目前看不到明確的終結，影響要大得多，因為封控措施既減低全球的市場需求，並進正影響已面對瓶勁的供應鏈，對全球需求和供應均造成打擊。許多原設備生產商亦因此要削減今年訂單。其中蘋果受影響程度似乎較少，主要由於其對供應鏈有較強的控制，加上其大部份客戶為高消費群，故受通脹等宏觀經濟問題的影響較小。

另外，IDC全球半導體團隊研究總監Phil Solis表示，持續的半導體供應問題將在2022年下半年得到緩解。