行業概況｜香港銀行首季稅前經營溢利跌27%

儘管第五波新冠病毒疫情帶來挑戰，香港銀行體系在2022年第一季維持穩健。銀行的資本及流動性狀況保持良好。特定分類貸款比率微升，但以歷史及國際標準計仍維持在健康水平。

金管局的最新季報披露，零售銀行整體除稅前經營溢利在2022年第一季按年減少27.2%，主要原因是收費及佣金收入減少，以及持有作交易的投資虧損增加。呆壞帳準備金亦較上年增加，但部分跌幅被外匯及衍生工具業務收入上升所抵銷。銀行貸款減值撥備，亦自去年首季回撥後回歸正常，今年首季按年上升2.52倍，以金額計算則增加36億元。

首季銀行業貸款總額上升1.2%，其中在香港使用的貸款及貿易融資分別上升1.4%及9.6%，在香港境外使用的貸款則微跌0.4%。中國內地相關貸款在同期亦增加3.3%至48,810 億港元（佔資產總額的16.2%）。銀行業存款存款總額增加1.1%，其中港元存款增加2.2%。與2021年相比，零售銀行淨息差大致保持穩定，為0.98%。

貸款及存款總額均升逾 1% 淨息差大致保持穩定

今年首季市場波動，銀行持有作交易的投資虧損，按年增加4.92倍，以金額計算為增加23億元，不過外匯及衍生工具業務收入，則按年上升23.2%，抵消部分稅前盈利下跌。全線港元拆息在4月起加速上升，零售銀行淨息差在首季尚未受惠今輪上升，較去年同期微升0.01厘至0.98厘，與去年第四季比較則相同。