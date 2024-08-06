衰退憂慮 拆倉潮夾擊 全球股市黑色星期一

美國就業數據大失所望、市場恐跌入衰退，兼之日本加息觸發日圓拆倉潮，持續翻轉資產市場。亞股、歐股和美股連環受壓，令股市爆發黑色星期一；堪稱最波動風險資產的比特幣，更曾跌超過1萬美元，失守5萬關。大摩認為，投資者應該轉打防守，圓匯應有機會見140。
最新芝加哥聯儲銀行行長Austan Goolsbee發言安撫，指聯儲局會回應經濟轉弱的訊號，又暗示減息救經濟。
日本股市昨早首當其衝，日經指數暴跌4,451點或12.4%，為史上最大點數跌幅；收市報31,458點，是去年11月以來首次跌穿32,000點。今年表現亮麗的南韓股市、台股也顯著受壓，齊跌超過8%(表1)。摩根史丹利指，今年表現出色的策略，包括買日本股市、台灣股市，買亞洲半導體股和設備股；看升美元兌日圓都見到顯著沽壓，料沽售未完，建議投資者轉打防守。
截至昨晚10時半，歐洲股市普遍下跌，跌幅在2至3%，美股向下，道指早段曾跌1,238點，最新仍跌1,100點，納指則跌逾700點。
比特幣曾跌1萬美元 失5萬關
另一反映市場風險胃納的比特幣，昨日一度失守5萬美元，見49,111美元；最新跌近6,000美元。
日圓的套息交易拆倉，令投資市場的底層邏輯震動，投資者急急償還日圓，令圓匯急升。日圓昨日升見141.68，單日升幅超過3%；推動更大平倉潮。事實上，圓匯在7月3日才見近40年低位161.2，但一個月左右，升幅已經超過一成。根據德銀去年估計，日圓的套息交易或高達20萬億美元，料拆倉潮遠仍未完。
港元方面，每百日圓兌港元昨日高見5.3水平。值得留意的是，人民幣離岸價也升穿7.1關，人民幣走高，或對支撐中國經濟的出口產業，競爭力構成壓力。
市場預期9月減息50點子
市場再次期望聯儲局打救。芝商所的利率期貨顯示，9月減息50點子機會已經升至83.5%，11月再減50點子的機會也高達八成，之後12月仍最大可能再減25點子。