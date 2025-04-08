衰退風險增 美6月或減息 市場料機率100%

美國關稅推冧資產市場，同時將衰退憂慮推向高峰，多間大行紛紛上調美國衰退機率，市場對美國減息的預測急速升溫。按FedWatch工具，貨幣市場目前預計聯儲局下月減息的機率由約三成急升至四成，而6月的減息機率已達100%；而今年累計減息最少１厘的機率77%，減息最少1.25厘的機率則有四成。

及至今年底，聯儲局仍有6次議息安排，以目前普遍預料年底再減1厘息計，假設每次0.25厘，則仍會減息4次。

瑞銀料標指年底回升

瑞銀財富管理亞太區投資辦公室發表報告指，在商業與政治壓力下，加上美國與各國或達成協議，預料美國有效關稅或會在今年第三季起開始下降。該行亦預料，美國聯儲局或會減息0.75厘至1厘，以支持經濟，並因而預測標指年底可回升至5,800點，但短期仍要為進一步下跌作準備。