衰退風險增 美6月或減息 市場料機率100%

美國關稅推冧資產市場，同時將衰退憂慮推向高峰，多間大行紛紛上調美國衰退機率，市場對美國減息的預測急速升溫。按FedWatch工具，貨幣市場目前預計聯儲局下月減息的機率由約三成急升至四成，而6月的減息機率已達100%；而今年累計減息最少１厘的機率77%，減息最少1.25厘的機率則有四成。
及至今年底，聯儲局仍有6次議息安排，以目前普遍預料年底再減1厘息計，假設每次0.25厘，則仍會減息4次。
瑞銀料標指年底回升
瑞銀財富管理亞太區投資辦公室發表報告指，在商業與政治壓力下，加上美國與各國或達成協議，預料美國有效關稅或會在今年第三季起開始下降。該行亦預料，美國聯儲局或會減息0.75厘至1厘，以支持經濟，並因而預測標指年底可回升至5,800點，但短期仍要為進一步下跌作準備。
高盛估6月起連減3次息
多間大行紛紛上調美國衰退的預期，高盛料未來12個月美國衰退的機會率為45%，為過去一周兩度上調，而在關稅政策推出前的預測為20%；同時將美國今年經濟增長由1.5%，下調至1.3%，並估計聯儲局在6月起連續3次減息，每次0.25厘。高盛認為，推升衰退機率的三大因素包括股市跌幅較預期大；前往美國旅客人數已開始減少，或打擊當地消費；及不明朗因素較上一次貿易戰更高，或會限制企業資本支出。
另外，標普亦將美國衰退的機會率由25%，上調至30%至35%。
特朗普：行動遲緩的儲局應減息
美國總統特朗普連日在社交平台發文促請聯儲局減息，他昨表示目前油價下跌、利率走低，食品價格也下跌，沒有通脹；行動遲緩的聯儲局應該減息。