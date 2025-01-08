被美列中國軍事企業 騰訊曾瀉9% 大行淡定籲低撈

港股2025年開局4個交易日即中震撼彈！美國國防部的「中國軍事企業名單」中，最新突然加入騰訊控股(700)，觸發騰訊昨一度大瀉9.2%，成交額按日暴增近7倍，至547.7億元，並拖低大市。不過大行反應「淡定」，普遍認為事件只會短線影響股價，並有信心騰訊未來數月可被剔出名單，建議趁低吸納。

不涉制裁 騰訊擬啟動複議

相關名單源於2020年特朗普時代，目前共有134家公司，主要限制上榜企業成為美國軍方供應商，暫不涉及制裁或禁令。

騰訊收市後發公告指，列入名單僅與美國國防採購事宜相關，不會禁止國防部除外任何人與公司進行業務往來，包括證券交易，因此不會影響業務。集團強調，公司並非中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，因此認為被納入名單是錯誤，打算啟動複議程序以糾正此錯誤，必要時採取訴訟。

花旗指，騰訊被列入名單不代表有證據支持相關行動，騰訊股價短期或受拖累，但整體增長前景及業務不變，維持「買入」評級，並將市場恐慌拋售視為買入機會。另外，富瑞、瑞銀及大和等均相信，騰訊未來數月可從名單中除名，更指小米集團(1810)也曾發生類似案例。