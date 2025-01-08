被美列「中國軍事企業」　騰訊再跌逾2%兩日成交逾900億(更新)

【16:20更新】中國巨企騰訊(港交所：700)被美國國防部列入「中國軍事企業」黑名單，可能面臨美國財政部制裁，實施「禁投令」，限制美國企業或個人投資。儘管騰訊發聲明擬啟動複議以糾正錯誤，必要時採取訴訟，並強調不會影響集團業務。然而，騰訊股價仍在昨日大幅下跌，大股東Naspers亦減持36.7萬股套現1.5億元。到今日(8日)，騰訊跌勢仍在持續。