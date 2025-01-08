被美列「中國軍事企業」　騰訊再跌逾2%兩日成交逾900億(更新)

【16:20更新】中國巨企騰訊(港交所：700)被美國國防部列入「中國軍事企業」黑名單，可能面臨美國財政部制裁，實施「禁投令」，限制美國企業或個人投資。儘管騰訊發聲明擬啟動複議以糾正錯誤，必要時採取訴訟，並強調不會影響集團業務。然而，騰訊股價仍在昨日大幅下跌，大股東Naspers亦減持36.7萬股套現1.5億元。到今日(8日)，騰訊跌勢仍在持續。
騰訊至今已連跌6日
騰訊(700)半日跌近3%元，報368.6元，午後跌幅收窄，全日跌2.74%，報369.2元，連跌6日，成交額354.5億元，連續兩日成交逾900億。花旗昨日指，騰訊被列入名單並不意味著有證據支持相關行動，預計騰訊股價短期內可能受拖累，但整體增長前景和業務不變，維持「買入」評級，並視市場恐慌拋售為買入機會。
此外，富瑞、瑞銀及大和等機構均認為，騰訊有可能在未來數月內從名單中除名，並指出小米(1810)也曾面臨類似情況。
至於恒指下午跌幅收窄，全日跌167點，報19,279點，成交1,683.9億，科指跌2.2%，報4,307點；國企指數跌59點，報6,990.6元。
(股價隨時變動，以上數字僅作參考，並請以實時公布為準，本文不作任何投資買賣的建議。)