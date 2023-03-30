裁員潮｜迪士尼旗下Hulu裁逾90％北京員工　Marvel行政總裁亦被炒

迪士尼旗下Hulu裁逾90％北京員工，Marvel行政總裁亦被炒。(資料圖片)

迪士尼早前宣布全球裁員達7,000人，最新消息指，旗下串流平台「Hulu」傳出裁逾90％北京員工，裁員補償則為N+3；旗下漫威娛樂（Marvel）行政總裁Issac Perlmutter亦難逃被炒命運。

據了解，Hulu官方目前已沒有在中國招聘職位，而是次裁員或與其控股股東迪士尼近日啟動的大裁員相關。資料顯示，目前迪士尼擁有Hulu的3分2股權，其餘由Comcast所有。

外媒引述消息報道，迪士尼旗下Hulu裁員超過300名內地員工，規模佔超過90%，主要負責個人化、搜尋、顧客辨析等技術。儘管串流服務為迪士尼的焦點業務，但「Disney+」目前仍未有在內地提供服務。

Marvel行政總裁亦被炒

另外，外媒報道指，在2009年帶領Marvel影業賣盤予迪士尼的行政總裁Issac Perlmutter，同樣遭到辭退。

據報，Issac Perlmutter與迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）存衝突；亦有指他行事暴躁無情，多年來被視為內部干擾，早前更積極說服迪士尼讓激進投資者Nelson Peltz進入董事會，後來集團宣佈了削減55億美元預算計劃後才撤銷提議，料Marvel未來亦會合併至迪士尼娛樂。

迪士尼則回應指，在中國的裁員行動是該公司削減成本和全球重組的一部份；至於迪士尼解僱Isaac Perlmutter一事，集團解釋同樣是作為削減公司人力成本的一部份。