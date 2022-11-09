裁員｜花旗及巴克萊傳裁減投行員工

多間金融機構擬裁員。在經濟疲弱影響投資銀行業務收入下，據外電引述消息指，花旗集團(Citigroup)及巴克萊(Barclays)計劃裁減投行員工合共數百人。

據報道，花旗最快本周內動手裁員，預期裁減數十人，而巴克萊則擬裁員約200人。由於經濟疲弱、市況波動等影響，資料顯示，花旗及巴克萊第三季投行業務收入分別挫64%及45%，而投行的花紅亦因而大受影響。

報道指，為了防止美國經濟在新冠肺炎疫情期間陷入衰退，政府開始大規模刺激計劃，過去兩年華爾街金融機構的利潤和花紅獎金飆升，並在今年第三季不斷增加員工人數，不過，隨著美國持續激進的加息，令市場開始劇烈波動，並增加對經濟衰退的擔憂，導致投行業務收益急劇放緩。

滙控法國傳裁員 230 人

另外，市傳滙豐控股(005)亦計劃於明年裁減法國員工約230人，早前亦有報道引述工會指，滙控計劃今年之前把常駐巴黎的投行和市場團隊規模裁減三分一或以上，預計該由678人組成的全球銀行和市場團隊會有人自願離職，惟若有需要，亦可能會解僱一些員工。

早前有報道指，摩根士丹利(Morgan Stanley)考慮削減亞太地區投資銀行部門約50個職位，高盛(Goldman Sachs)則稱放緩招聘步伐。