裕元半年純利飆1.2倍 中期息倍升

盈利造好主要受惠行政開支減少3.8%，至2.75億美元、其他開支少38.8%，至7,967.6萬美元，以及融資成本跌25.8%，至3,260.2萬美元。集團期內淨營業費用下降13.1%，至1.076億美元。至於其他開支大減，主要由於期內並沒有產能調整的相關費用，而去同期則錄2,050萬美元。

有信心鞋履穩健復甦

裕元指，隨著訂單能見度改善，訂單進一步常態化，對鞋履產業的穩健復甦抱有信心。集團對製造業務長遠前景保持樂觀態度，將繼續致力於其中長期產能布局策略，包括瞄準勞動力供應及基礎設施能支持永續增長的印尼及印度，為其製造產能進行多元化配置。

就寶勝而言，面對內地愈趨多變的零售環境，其將繼續透過其精緻化零售策略，動態布局實體及全渠道零售版圖，引進新門店格局、豐富產品類別矩陣，以及實現數位化轉型策略，完善及升級其SAP系統，以更好地實現業財整合，強化管理層決策效益。同時將進一步擴大與現有及新業務夥伴的策略夥伴關係，多元化渠道組合，並透過策略動態庫存管控，以及高效營運資金管理，以鞏固利潤率。