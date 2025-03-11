裕元去年多賺43%增派息 稱全球鞋履需求迎顯著復甦

裕元指，緊接2023年庫存去化周期結束，於去年底止年度全球鞋履需求迎來顯著復甦，而東南亞主要生產國家的鞋履出口數據亦呈現相同趨勢。去年集團製造業務的鞋履產品需求大幅提升，鞋履出貨增長強勁，單價跌幅亦逐季收窄。訂單滿載輔以整體產能利用率及生產效率顯著提升，帶動毛利及經營溢利的穩健增長。

擬透過 AI 重新定義生產力

集團又指，將繼續推行其數位轉型長期策略，透過數位化精益管理實現卓越營運，並分階段推進其智能自動化的精準投資，透過人工智能(AI)驅動的創新解決方案，重新定義生產力。這包括透過人工智能，以數據洞察決策並進行預測性分析，串聯及排查數據，並作出前瞻性管理預判，輔以集團與時並進的豐富實戰經驗，進一步提升系統效益。