裕元去年多賺43%增派息 稱全球鞋履需求迎顯著復甦

全球最大的運動、運動休閒、休閒鞋及戶外鞋製造商裕元工業(551)公布，去年底止全年純利3.92億美元(約30.6億港元)，按年多42.8%；營業收入81.82億美元，升3.7%；毛利19.93億美元，升3.5%，毛利率維持約24.4%；經常性溢利3.79億美元，多43.7%；每股盈利24.37美仙；建議每股末期息0.9元，多28.6%，全年共派1.3元，增44.4%。
裕元今日收報15.1元，跌0.46元或近3%，市值242.3億元。以全年派1.3元計，股息率8.6厘。
運動/戶外鞋收入多9%
分部收入方面，裕元去年運動/戶外鞋收入44.04億美元，多9%；休閒鞋及運動涼鞋收入7.654億美元，升24.2%；鞋底、配件及其他錄4.518億美元，多12.4%；至於來自旗下寶勝國際(3813)的收入為25.614億美元，跌9.5%。
裕元指，緊接2023年庫存去化周期結束，於去年底止年度全球鞋履需求迎來顯著復甦，而東南亞主要生產國家的鞋履出口數據亦呈現相同趨勢。去年集團製造業務的鞋履產品需求大幅提升，鞋履出貨增長強勁，單價跌幅亦逐季收窄。訂單滿載輔以整體產能利用率及生產效率顯著提升，帶動毛利及經營溢利的穩健增長。
擬透過AI重新定義生產力
集團又指，將繼續推行其數位轉型長期策略，透過數位化精益管理實現卓越營運，並分階段推進其智能自動化的精準投資，透過人工智能(AI)驅動的創新解決方案，重新定義生產力。這包括透過人工智能，以數據洞察決策並進行預測性分析，串聯及排查數據，並作出前瞻性管理預判，輔以集團與時並進的豐富實戰經驗，進一步提升系統效益。
寶勝純利稍跌 收入減8%
至於裕元為大股東的寶勝國際(3813)去年純利4.91億元人民幣，按年多0.2%；營業收入184.5億元人民幣，少8%；毛利63.09億元人民幣，跌6.6%，毛利率34.2%，升0.5個百分點；每股盈利9.48分，末期息減16.7%，至0.01元。
寶勝今日收報0.59元，跌0.06元或9.2%，市值31.4億元。