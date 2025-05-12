裕元集團首季純利跌24% 寶勝國際跌20.6%

為Adidas、New Balance、Nike等國際品牌旗下運動鞋代工的裕元集團(0551)公布，截至今年3月底，集團的營業收入為20.29億美元(約158億港元)，較去年同期上升1.3%。首季股東應佔盈利7575.8萬美元(約5.9億港元)，按年下跌24.22%。



期間，集團毛利下跌7.7%至約4.64億美元(約36.2億港元)，整體毛利率則下跌2.2個百分點至22.9%。製造業務的毛利下跌7.6%至約2.35億美元(約18.3億港元)，而製造業務的毛利率較去年同期下跌2.6個百分點至17.7%



集團表示，儘管全球經濟不利因素加劇，但公司仍對運動行業的長期前景保持樂觀，亦對其策略性供應商的角色充滿信心。惟全球對等關稅相關挑戰及通膨帶來景氣震盪風險、宏觀經濟不確定性導致消費者信心放緩，以及反覆的地域衝突進一步影響了航運物流的穩定性，短期經營環境不免波動。這些不利因素正影響2025年下半年的訂單能見度，尤以傳統淡季的第三季度為最。