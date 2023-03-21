港府公布「裕澤香江」高峰論壇演講嘉賓　電盈李澤楷新地郭基煇皆有份

投資推廣署發言人指，「裕澤香江」高峰論壇將聚焦四大主題，涵蓋科技賦能、慈善傳承、綠色轉型及文藝交流，全面展示香港吸引環球家族辦公室落戶的獨有優勢。名單如下：

本港今周五（24日）將舉行「裕澤香江」高峰論壇，投資推廣署公布論壇演講嘉賓，其中包括多位商界名人，電盈（008）李澤楷及新地（016）郭基煇皆有份。政府又表示將安排因疫情而停辦三年的大坑舞火龍於香港故宮文化博物館作特別演出。

主持人：羅寶文（可持續科技學院創辦人、AlphaTrio Capital創辦人及始創合夥人、富豪酒店集團副主席）

財政司司長陳茂波表示，政府會於論壇當日發表「有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言」，宣示香港為環球家族辦公室配置財富、帶動積極影響的政策方向。



財經事務及庫務局局長許正宇說，論壇的演講嘉賓及參與者，是來自全球各地的頂級家族決策人及行業翹楚，反映了香港作為國際資產及財富管理中心的獨有吸引力。

論壇的主要參與者包括超過100位家族決策人及其專業團隊，他們分別來自香港、內地、北美、歐洲、亞洲其他地區及中東等全球各地。