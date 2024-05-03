西瓜卡優惠｜Suica賺回贈最高1000円　日圓貶值去日本更著數

日圓匯價貶值，更創近34年新低，令港人遊日需求大增。遊日之餘，不少人會選擇使用俗稱「西瓜卡」的Suica卡作交通及購物之用。現時將Suica卡新增至「Apple Pay」內繼續使用，不但免卻買實體卡按金之餘，餘額不足可隨時直接增值，亦享海外簽賬信用卡回贈，部份信用卡最近推出優惠，最多可減最多1,000日圓，即使計及外幣信用卡手續費仍有賺。

Suica西瓜卡｜Mastercard：消費滿3000日圓減200日圓

Mastercard最新推出日圓簽賬優惠，即日至6月30日，以任何日本以外發行及適用的萬事達卡用戶，到「Mastercard priceless」網站註冊信用卡並啟動優 惠，再透過Apple Pay為Suica卡加值，並消費滿3,000日圓，可獲200日圓現金回贈。

要注意，每位符合資格持卡人於推廣期間內，只可享5次優惠，只適用於使用日圓消費。詳情請向發卡機構查詢。

詳情：Mastercard

Suica西瓜卡｜滙豐HSBC Mastercard扣賬卡：滿2000日圓減400日圓

滙豐HSBC Mastercard扣賬卡亦推出日圓簽賬優惠。滙豐信用卡指，即日至6月30日，使用於香港發出的任何滙豐環球私人銀行Mastercard扣賬卡、滙豐尚玉Mastercard扣賬卡、滙豐 Mastercard扣賬卡的基本卡及附屬卡，透過Apple Pay為Suica卡增值滿2,000日圓或以上，可獲得400日圓的現金回贈。詳情請向發卡機構查詢。

詳情：滙豐信用卡HSBC