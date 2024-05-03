西瓜卡優惠｜Suica賺回贈最高1000円　日圓貶值去日本更著數

日圓匯價貶值，更創近34年新低，令港人遊日需求大增。遊日之餘，不少人會選擇使用俗稱「西瓜卡」的Suica卡作交通及購物之用。現時將Suica卡新增至「Apple Pay」內繼續使用，不但免卻買實體卡按金之餘，餘額不足可隨時直接增值，亦享海外簽賬信用卡回贈，部份信用卡最近推出優惠，最多可減最多1,000日圓，即使計及外幣信用卡手續費仍有賺。
Suica西瓜卡｜Mastercard：消費滿3000日圓減200日圓
Mastercard最新推出日圓簽賬優惠，即日至6月30日，以任何日本以外發行及適用的萬事達卡用戶，到「Mastercard priceless」網站註冊信用卡並啟動優 惠，再透過Apple Pay為Suica卡加值，並消費滿3,000日圓，可獲200日圓現金回贈。
要注意，每位符合資格持卡人於推廣期間內，只可享5次優惠，只適用於使用日圓消費。詳情請向發卡機構查詢。
詳情：Mastercard
Suica西瓜卡｜滙豐HSBC Mastercard扣賬卡：滿2000日圓減400日圓
滙豐HSBC Mastercard扣賬卡亦推出日圓簽賬優惠。滙豐信用卡指，即日至6月30日，使用於香港發出的任何滙豐環球私人銀行Mastercard扣賬卡、滙豐尚玉Mastercard扣賬卡、滙豐 Mastercard扣賬卡的基本卡及附屬卡，透過Apple Pay為Suica卡增值滿2,000日圓或以上，可獲得400日圓的現金回贈。詳情請向發卡機構查詢。
詳情：滙豐信用卡HSBC
Suica西瓜卡｜銀聯信用卡優惠：可享最高1000日圓隨機即減優惠
銀聯信用卡表示，即日至5月9日，使用港澳發行的有效銀聯卡，在Apple Pay中給Suica卡充值7,000日圓或以上金額，即可享最高1,000日圓的隨機即減優惠。要注意，單張銀聯卡最多可享1次優惠。詳情請向發卡機構查詢。
詳情：銀聯信用卡
Suica西瓜卡/ICOCA卡/PASMO卡加入Apple Pay教學：
- 首先進入Apple的「銀包」/「Wallet」，再點選右上角「+」加號
- 揀選「交通卡」
- 進入「交通卡」後滑至最後，選擇所需的日本交通卡
- 選好後選擇增值交通卡的金額，每次需增值至少1,000日圓
- 輸入金額後選擇所需的付款方式
- 付款後即可使用