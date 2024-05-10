見底憧憬｜大行料衰退低谷已過 內地貿易露曙光 港股走高

內地貿易意外大升，帶動港股回吐兩日後即反彈！內地以美元計價的出口由3月大跌7.5%，轉為上月升1.5%，勝市場預期的1.3%；進口則超預期大升8.4%，上月則跌1.9%，預期為4.8%。有大行相信，數據反映內地貿易衰退最嚴重時期可能已經過去。港股昨造好，恒生指數一度彈247點，收市報18,537點，走高223點或1.2%，當中航運股及芯片股跑出。



航運股揚帆 中遠海控漲7%

航運相關股普遍衝高，中遠海控(1919)升6.9%；洲際船務(2409)大漲6.2%；東方海外(316)飆6.1%。另外從內地貿易數據的分項細看，進口改善是受惠於晶片和個人電腦帶動。相關股份昨顯著上升，華虹半導體(1347)升8.8%，中芯國際(981)升4.7%；聯想集團(992)也升8.7%。