見底憧憬｜大行料衰退低谷已過 內地貿易露曙光 港股走高

內地貿易意外大升，帶動港股回吐兩日後即反彈！內地以美元計價的出口由3月大跌7.5%，轉為上月升1.5%，勝市場預期的1.3%；進口則超預期大升8.4%，上月則跌1.9%，預期為4.8%。有大行相信，數據反映內地貿易衰退最嚴重時期可能已經過去。港股昨造好，恒生指數一度彈247點，收市報18,537點，走高223點或1.2%，當中航運股及芯片股跑出。
航運股揚帆 中遠海控漲7%
航運相關股普遍衝高，中遠海控(1919)升6.9%；洲際船務(2409)大漲6.2%；東方海外(316)飆6.1%。另外從內地貿易數據的分項細看，進口改善是受惠於晶片和個人電腦帶動。相關股份昨顯著上升，華虹半導體(1347)升8.8%，中芯國際(981)升4.7%；聯想集團(992)也升8.7%。
累計首4月，內地以美元計價的出口升1.5%，進口漲3.2%，貿易錄順差2,556.6億美元，上月則為723.5億美元。倘以人民幣計價，上月出口漲5.1%，進口升12.2%；首4個月出口增4.9%，進口揚6.8%，貿易順差1.81萬億元人民幣。
滙豐的報告指，貿易大升主要受惠低基數，惟進口的改善速度快過預期，主要受惠大宗商品上漲及持續的政策扶持，再配合內地訂單改善，反映貿易衰退的嚴重的時間或已過去。該行認為，消費升級及內房政策寬鬆等才有助持續推動內需，並為內地今年達到約5%增長目標的關鍵。
杭州西安取消限購 世茂爆升33%
另一方面，二線城市杭州、西安昨同日宣布全面取消限購，帶動內房股反撲，尤其二線內房反彈明顯，世茂集團(813)更飆33%；花樣年(1777)飆18.8%。思睿集團首席經濟學家洪灝在社交平台指，一如他稍早預期，會有愈來愈多城市主動放開限購，並不需要中央政府從上而下大張旗鼓推動，只要中央不出招阻止，他相信會繼續有城市鬆開限購。
同時，外電昨傳出中央考慮減免內地個人投資者通過港股通投資港股而取得股息紅利後所繳納的20%所得稅，旨在以免兩地重複徵稅，料有助改善港股流動性，惟未有落實日期。