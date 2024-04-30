規模看俏｜6虛幣現貨ETF今上市 料吸新加坡中東資金

朱皓康(右)指有家族辦公室對加密貨幣現貨ETF有濃厚興趣；左為OSL數字證券ETF負責人黃耀榮。

本港首批6隻加密貨幣現貨ETF(交易所買賣基金)昨日發行，今日起正式在港交所(388)掛牌，包括華夏基金、博時基金及嘉實國際資產管理3發行商，各發行1隻比特幣及1隻以太幣ETF。有發行商相信，本港現貨加密幣ETF較美國更有優勢，首日吸資規模可遠超美國，投資者的範圍可更廣泛，預料除本地資金外，將吸納新加坡及中東的投資者。

6隻加密貨幣現貨ETF分別為華夏旗下華夏比特幣(3042)及華夏以太幣(3046)，設有港元、美元、人民幣及實物交收，提供上市及非上市份額，全年經常性開支比率為3發行商中最高，達1.99%。至於開支比率最低為博時比特幣(3008)及博時以太幣(3009)，均為0.85%。嘉實比特幣(3439)及嘉實以太幣(3179)的開支比率則為1%。