規模看俏｜6虛幣現貨ETF今上市 料吸新加坡中東資金

本港首批6隻加密貨幣現貨ETF(交易所買賣基金)昨日發行，今日起正式在港交所(388)掛牌，包括華夏基金、博時基金及嘉實國際資產管理3發行商，各發行1隻比特幣及1隻以太幣ETF。有發行商相信，本港現貨加密幣ETF較美國更有優勢，首日吸資規模可遠超美國，投資者的範圍可更廣泛，預料除本地資金外，將吸納新加坡及中東的投資者。
6隻加密貨幣現貨ETF分別為華夏旗下華夏比特幣(3042)及華夏以太幣(3046)，設有港元、美元、人民幣及實物交收，提供上市及非上市份額，全年經常性開支比率為3發行商中最高，達1.99%。至於開支比率最低為博時比特幣(3008)及博時以太幣(3009)，均為0.85%。嘉實比特幣(3439)及嘉實以太幣(3179)的開支比率則為1%。
首日吸資額或超越美國
雖然華夏基金的開支比率最高，惟集團香港數字資產主管和家族財富主管朱皓康表示，美國比特幣現貨ETF首日上市吸資1.25億美元，相信港股明日首批ETF吸資額會遠超美國，並有信心華夏旗下產品規模將最大。
他又指，香港市場對比美國有監管優勢，而本港投資者來源較美國更廣泛，雖然內地投資者仍未能染指，惟仍有傳統投資者如「礦工」及期貨買家，亦有亞洲市場如料新加坡及中東資金流入；另外，香港積極吸納家族辦公室資金，而集團看到亞洲及海外家族辦公室對加密貨幣現貨ETF亦有濃厚興趣。
此外，券商亦配合搶攻。老虎證券(香港)表示，旗下Tiger Trade app將向所有香港客戶開放6隻ETF的0佣金、0平台費交易。