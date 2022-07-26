規模3千億人幣 傳內地設基金拯救 內房揚

內地爛尾盤湧現，業主集體「停貸斷供」，繼中國銀保監繼早前稱要做好「保交樓」後，外電昨傳內地擬設立一個規模約2,000億至3,000億元人民幣的房地產基金，為12間陷入債務危機的房企，以及部分地方政府指定房企提供資金支持。受消息影響，多間內房昨顯著上升，其中旭輝控股(884)漲逾一成，寶龍地產(1238)升7.3%；中駿集團(1966)、富力地產(2777)及恒盛地產(845)齊飆逾半成。龍湖集團(960)、碧桂園(2007)及華潤置地(1109)分別揚6.8%、4.5%及3.3%，齊躋身三大升幅藍籌。

據報道指，建設銀行(939)及中國人民銀行分別為有關基金提供500億及300億元人民幣資金，而住建部及銀保監會計劃發行專為全國棚戶區改造而設專項債，現正制定方案及將提交國務院審批，最快8月有進展。

巴克萊發表報告指，內銀目前有52萬億元人民幣貸款與樓市相關，相當於銀行總貸款25%。若發展商違約率增至10%，將帶來1.3萬億元人民幣不良貸款，連同樓按相關不良貸款可達1萬億元人民幣，整個銀行體系不良貸款率將從目前的1.7%顯著提升至2.8%。

高盛料潛在風險逾2萬億人幣

高盛指，按內地排名首100位的民營企業物業開發商，目前正面臨流動性/再融資風險，該行估計這些開發商合計佔未償還抵押貸款約9%、佔全系統貸款帳簿約2%。倘這些開發商中大多數未能交付預售物業，料潛在約有2萬億至2.4萬億元人民幣抵押按揭貸款面臨風險，即使不考慮對房地產市場情緒和其他宏觀增長渠道的連鎖反應，認為潛在壞帳將為商業銀行帶來資產質素問題和資本重組風險。