觀望中經會 恒指2萬關前徘徊 市場冀突破慣例 提前公布政策方向

根據早前外電報道，今年《中央經濟工作會議》將在本周三召開。雖然跟據慣例，會議後一般只發布方向性決定；但市場還是憧憬，在經濟面臨大量不確定因素下，中央可以破格公布出更多振興經濟的政策和發力方向。港股上星期五造好，逼近2萬關後稍回，最後仍升305點收19,865點，不過外圍稍見回軟。
摩根士丹利首席經濟學家邢自強談及《中經會》時指，他希望當局能打破過去的常規，提前透露更多具體的政策及發力方向，以鞏固市場信心。
他又指，相信中央在政策思維上會「邁出半步」，強調「消費」的重要性。其中會聚焦兩大方向，一是擴大「以舊換新」的範圍，從目前家電及汽車有望擴展到手機等快速消費品；此外，應對出生率問題，也將對生育家庭進行補貼。
新華社連日預熱談救市
事實上，《新華社》已經連日發文談論當前經濟，包括繼續加大逆周期調控力度、提升支援實體經濟的精準性、提升居民居住品質去發展房地產等。
本周股市板塊焦點：
1.內房股：內地法拍房首11個月計，住宅數量累計28.9萬套，按年減少約7.2%；累計成交住宅數量約10.4萬套，較2023年累計成交9.9萬套增約6.1%。顯示被拍賣房子減少而成交上升。或利好內房氣氛。
2.家電股：商務部資料顯示，截至過去周五，接近3千萬消費者購買8大類家電產品超過4,500萬台，帶動銷售逾2,000億元。
個股方面：
1.內地傳媒報道，小米(1810)第三款車型曝光，代號「崑崙」，該SUV預期售價約15萬元人民幣，預計2026年正式上市。
小米上周五收報29.9元，升1.5%。
2.美國公布的2025財年國防授權法案，最終沒有納入生物安全法案。药明生物（2269）上周收17.34元，升5.5%。