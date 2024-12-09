觀望中經會 恒指2萬關前徘徊 市場冀突破慣例 提前公布政策方向

根據早前外電報道，今年《中央經濟工作會議》將在本周三召開。雖然跟據慣例，會議後一般只發布方向性決定；但市場還是憧憬，在經濟面臨大量不確定因素下，中央可以破格公布出更多振興經濟的政策和發力方向。港股上星期五造好，逼近2萬關後稍回，最後仍升305點收19,865點，不過外圍稍見回軟。



摩根士丹利首席經濟學家邢自強談及《中經會》時指，他希望當局能打破過去的常規，提前透露更多具體的政策及發力方向，以鞏固市場信心。

他又指，相信中央在政策思維上會「邁出半步」，強調「消費」的重要性。其中會聚焦兩大方向，一是擴大「以舊換新」的範圍，從目前家電及汽車有望擴展到手機等快速消費品；此外，應對出生率問題，也將對生育家庭進行補貼。