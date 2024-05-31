觀望換馬｜港股通續吸資 涉44億 結算日受壓 恒指三連挫

美債周三拍賣反應欠理想，加上美元走強，港股在結算日繼續受壓，一度下滑逾300點，跌破18,200的上升裂口，全日收市跌246點或1.3%，報18,230點；大市全日成交1,255億元。港股三連跌，累挫597點。市場觀望今日場外結算和MSCI換馬的影響。 在82隻藍籌中，有66隻下跌。華潤啤酒(291)挫5.7%，連日造好的東方海外(316)回吐5.3%；是跌幅最大的兩隻藍籌股份。美元走強，資源股份向下，紫金礦業(2899)跌5.5%，山東黃金(1787)跌2.5%，江西銅業(358)跌4.6%。內房股普遍受壓，融創中國(1918)和世茂集團(813)都跌6%。

科指逾半成分股保不跌 恒生科技指數跌0.33%，是港股四大指數中跌幅最細的，當中剛剛超過一半成分股、共16隻股份上升。舜宇光學(2382)、中芯國際(981)和華虹半導體(1347)是當中升幅最大股份。 蘋果概念股逆市造好，舜宇光學升6.1%，瑞聲科技(2018)升2.7%；高偉電子(1415)升4%。 晶片股也向好，中芯國際升4.9%，華虹半導體彈4%，晶門半導體(2878)抽高18%；宏光半導體(6908)更飆32.5%。 北水沽盈富買騰訊 不過，跌市下北水繼續吸納，全日淨入44億元。盈富基金(2800)遭淨沽13.68億元。但科技股的騰訊控股(700)獲北水淨入8.33億元，小米集團(1810)和中芯則分別有1.72億元和7,189萬元淨買入；美團(3690)則遭淨沽9,284萬元。