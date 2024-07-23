觀望政策｜人行出招撐經濟 恒指升218點 成交不足千億

三中全會閉幕，並在周日晚公布正式決定。人民銀行昨日率先公布下調政策利率去支持經濟，帶動港股走低到後向上，最終升218點或1.25%，收報17,635點。但成交只有934.22億元，不但低於一千億關，也低於十天平均成交989.7億元，略顯不足。
科指為最標青指數，升2.1%。多隻重磅科技股都有升幅，騰訊(700)升2.5%，美團(3690)升3.2%，攜程(9961)反彈5.1%，為升幅最大藍籌。
減政策利率 降綜合融資成本
人民銀行昨日兩番出手，即日起將公開市場7天期逆回購操作利率由之前的1.8厘，調整為1.7厘；並即日起下調常備借貸便利(SLF)利率0.1厘，將隔夜SLF利率下調至2.55厘，7天和1個月SLF利率分別下調至2.7厘和3.05厘。政策利率下調預計將透過金融市場逐步傳導至實體經濟，並降低綜合融資成本。五大內銀股造好，建設銀行(939)和農業銀行(1288)都升1.5%，交通銀行(3328)升2.2%。
但消費股受壓，九毛九(9922)發盈警，料中期盈利大跌近七成，全日急跌10.3%；奈雪的茶(2150)上周公布次季仍未看到需求顯著恢復，盤中曾創上市新低，全日挫4.6%。中信國際電訊(1883）同樣發盈警，料中期純利跌37%，大跌21.3%。
三中決定 中金8大看點
對於三中全會決定，券商中金提出8大看點：1.從政府與市場關係層面，《決定》強調「充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用」；2.堅持和落實「兩個毫不動搖」，推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的領域集中；3.推進能源、鐵路、電信、水利、公用事業等行業自然壟斷環節獨立運營和競爭性環節市場化改革；4.完善內需體系；5.促進各類先進生產要素向發展新質生產力集聚，鼓勵和規範發展天使投資、風險投資等，更好發揮政府投資基金作用;6.完善人口發展戰略;7.建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關係;8.加快建立租購並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式等等。