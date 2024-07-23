觀望政策｜人行出招撐經濟 恒指升218點 成交不足千億

三中全會閉幕，並在周日晚公布正式決定。人民銀行昨日率先公布下調政策利率去支持經濟，帶動港股走低到後向上，最終升218點或1.25%，收報17,635點。但成交只有934.22億元，不但低於一千億關，也低於十天平均成交989.7億元，略顯不足。

科指為最標青指數，升2.1%。多隻重磅科技股都有升幅，騰訊(700)升2.5%，美團(3690)升3.2%，攜程(9961)反彈5.1%，為升幅最大藍籌。

減政策利率 降綜合融資成本

人民銀行昨日兩番出手，即日起將公開市場7天期逆回購操作利率由之前的1.8厘，調整為1.7厘；並即日起下調常備借貸便利(SLF)利率0.1厘，將隔夜SLF利率下調至2.55厘，7天和1個月SLF利率分別下調至2.7厘和3.05厘。政策利率下調預計將透過金融市場逐步傳導至實體經濟，並降低綜合融資成本。五大內銀股造好，建設銀行(939)和農業銀行(1288)都升1.5%，交通銀行(3328)升2.2%。