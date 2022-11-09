觀望選舉｜港股悶局 好淡友ETF對決 佔大市成交逾14%

盈富基金(2800)為昨最活躍港股，成交額高達58.2億元；恒生中國企業(2828)亦錄51.8億元成交額，排第三；南方恒生科技(3033)成交額亦高達19.2億元。不過，3基金同時為昨三大最活躍沽空股份，沽空率分別高達32%、47.2%及47.7%，整體沽空比例達四成，反映對沖的資金比例高企。

美國中期選舉前夕港股乏方向，恒生指數昨在290點反覆，收市微跌38點或0.2%，報16,557點，終止兩連升。ETF(指數買賣基金)成悶市下戰場，三大活躍ETF齊躋身10大成交榜，連同4大槓桿及反向ETF，7隻ETF合共成交額逾150億元，佔昨主板成交額1,047億元的14.4%高比例。

港股通淨買逾12億國企ETF

ETF成交高企亦與內地投資者青睞有關。昨滬深港股通連續24個交易日吸資，合共淨買額41.98億元，而單計恒生中國企業的兩地淨買額已高達12.44億元，盈富在深圳的淨買額亦高達10.06億元，即兩股或已佔逾半吸資額。

至於4大活躍槓桿及反向ETF中，兩隻為槓桿ETF，兩隻反向ETF，分別合共成交額均約為10億元，顯示好淡角力均等。例如追蹤恒生科技指數兩倍槓桿表現的7226，成交額8.2億元，同時追蹤科技兩倍反向表現的7552，成交額亦有7.4億元。科指昨收報3,343點，挫52點或1.6%。

大摩料中概股審計有好消息

事實上，即使大市在極低殘水平見掉頭，惟大行亦未敢全面樂觀。摩根士丹利報告指，未來數周大市表現取決美國中期選舉結果及上市公司會計監督委員會(PCAOB)對中概股的審計調查，該行傾向認為PCAOB會有正面結果，或成為中概股及內地科技企的股價催化劑。不過大摩同時指出，即使PCAOB有好消息，亦不會迅速消除環球投資者對內地政策轉向及地緣局勢緊張的憂慮，相信中國股票的風險溢價仍會受壓。

阿里美團齊挫 領跌港股

股份方面，科企股阿里巴巴(9988)及美團(3690)昨領跌，前者挫3.7%，為表現最差藍籌，推低大市42點；後者跌2.7%，拖累32點。濠賭股逆市造好，金沙中國(1928)漲3.6%表現最佳；銀河娛樂(027)則升2.7%。