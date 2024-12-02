觀望12月內地會議 港股萬九現支持 料高位反覆

港股上周初跌至萬九邊緣後，似覓得短期支持；配合美國傳來好消息，拜登晶片制裁可能減辣、特朗普的財長處事較溫和、預先張揚對加墨制裁也「有得傾」，美元指數從108回落到106之下；人民幣也回升到7.24水平，料港股本周或能高位爭持。
市場持續關注中央出招的可能。12月，內地將召開規劃明年經濟工作的中央經濟工作會議，或也召開政治局會議，料市場沽壓會有所收斂。
中金：變數多 衝高仍難
券商中金認為，恒指19,000關附近是關鍵支持位，市場也確實在觸及這此一水平後反彈。短期看，恒指萬九關仍有支持，但外部不確定性仍懸而未決，料上行空間同樣有限。建議投資者如果大市在政策刺激下間歇衝高則沽貨獲利，採取低買高沽策略。
焦點板塊方面：
1.內地中指院公布，首11月TOP100房企銷售總額按年下降32.9%，但降幅較上月縮窄1.8個百分點；期內百城二手住宅平均價格，按年跌7.29%；但跌幅較10月也收窄了0.03個百分點；或影響內房股走勢。
2.中東衝突或可降溫，波羅的海指數繼續下跌，上周五又再跌4.6%至1,354水平，比去年同期已經下跌近半。
焦點股份：
1.運輸署向百度(9888)無人駕駛網約平台「蘿蔔快跑」，發出自動駕駛車輛先導牌照，可留意股份和其他相關平台包括地平線機器人(9660)、黑芝麻智能(2533)表現。
2.美團(3690)第三季營收、經調整純利勝預期，但在美股ADR卻報跌，較港股低水3.8%。