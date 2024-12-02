觀望12月內地會議 港股萬九現支持 料高位反覆

港股上周初跌至萬九邊緣後，似覓得短期支持；配合美國傳來好消息，拜登晶片制裁可能減辣、特朗普的財長處事較溫和、預先張揚對加墨制裁也「有得傾」，美元指數從108回落到106之下；人民幣也回升到7.24水平，料港股本周或能高位爭持。

市場持續關注中央出招的可能。12月，內地將召開規劃明年經濟工作的中央經濟工作會議，或也召開政治局會議，料市場沽壓會有所收斂。

中金：變數多 衝高仍難

券商中金認為，恒指19,000關附近是關鍵支持位，市場也確實在觸及這此一水平後反彈。短期看，恒指萬九關仍有支持，但外部不確定性仍懸而未決，料上行空間同樣有限。建議投資者如果大市在政策刺激下間歇衝高則沽貨獲利，採取低買高沽策略。