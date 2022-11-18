計劃延遲｜需時制定新員工持股計劃 阿里港主要上市 今年無望

阿里巴巴(9988)昨交出勝預期季績，但同時宣布將不會按原計劃在今年底完成香港主要上市，原因是在正式完成轉換香港主要上市前，還需要制定並向股東提交審批一份新的員工持股計劃，以遵守香港新修訂的規則。截至本港時間昨晚11時，阿里美國預託證券(ADR)早段走高，折算報78.9元，較港高0.8%。
阿里表示，在過去的幾個月裡一直在為在香港主要上市做準備，在此過程中密切關注並考慮各種因素，包括不斷變化的市場及其他外部環境；至於新的員工持股計劃，會繼續與公司的長遠發展掛鈎並與長期股東的利益保持一致。而考慮到上述情況，因此將不會按原計劃在今年底完成主要上市，只稱會持續評估各種因素，適時向投資者更新，沒有提及新時間表。
阿里昨放榜前隨大市向下，全日收市報78.25元，挫0.55元或0.7%，成交額68.36億元。
中概股審計風險降溫
阿里在今年7月宣布有意轉為美國及香港雙重主要上市，原本目標是今年底前完成，市場本來憧憬倘阿里完成在港主要上市，明年初或可納入港股通，有分析估計集團可吸納的北水達千億元。近年中美鬧出審計風波，逼使多間中概股鋪路回港雙重上市，以降低政策風險，近日百勝中國(9987)及嗶哩嗶哩(9626)亦已先後成功在港主要上市，惟據報美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的首輪審計已提前完成，市場普遍認為中美的審計風險已見緩和。
值得留意的是，今年7月外媒曾傳出阿里創辦人馬雲擬放棄螞蟻集團的控制權，而螞蟻集團近月持續整改，旗下重慶螞蟻消費金融新引入新投資者，增資105億元人民幣。
回購加碼150億美元
另外，阿里昨又公布了加碼回購計劃。集團指，期內根據公司的股份回購計劃，以約21億美元回購了約2,430萬股美國存託股，截至周三止，在現行250億美元回購計劃下，已回購了約180億美元股份，並已授權將回購計劃另外增加150億美元，有效期延長至2025年3月底前。
上季經調整利潤增19%
季績方面，阿里昨公布9月底止第二季淨虧損224.67億元(人民幣，下同)(約246億港元)，去年同期則錄純利33.77億元，主要受累持有的上市公司權投資價格下降導致虧損增加；撇除投資公允值的非公認會計準則淨利潤338.2億元，按年增19%，較平均預期約300億元多。期內收入2,071.76億元，增3%；經營利潤251.37億元，多68%，未計入股權激勵費用的經調整EBITA錄361.64億元，升29%，每股虧損0.97元。
阿里上季利息收入和投資淨虧損424.52億元，虧損大增2.7倍。雲業務方面，在抵消跨分部交易的影響後收入為207.57億元，多4%。至於內地零售商業收入1,312.22億元，下降1%；國際零售商業收入為107.38億元，多3%。