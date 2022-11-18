計劃延遲｜需時制定新員工持股計劃 阿里港主要上市 今年無望

阿里巴巴(9988)昨交出勝預期季績，但同時宣布將不會按原計劃在今年底完成香港主要上市，原因是在正式完成轉換香港主要上市前，還需要制定並向股東提交審批一份新的員工持股計劃，以遵守香港新修訂的規則。截至本港時間昨晚11時，阿里美國預託證券(ADR)早段走高，折算報78.9元，較港高0.8%。

阿里表示，在過去的幾個月裡一直在為在香港主要上市做準備，在此過程中密切關注並考慮各種因素，包括不斷變化的市場及其他外部環境；至於新的員工持股計劃，會繼續與公司的長遠發展掛鈎並與長期股東的利益保持一致。而考慮到上述情況，因此將不會按原計劃在今年底完成主要上市，只稱會持續評估各種因素，適時向投資者更新，沒有提及新時間表。

阿里昨放榜前隨大市向下，全日收市報78.25元，挫0.55元或0.7%，成交額68.36億元。