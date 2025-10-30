訪問｜3年低潮改變證券業生態 耀才：學會穩守突擊

港股今年成交額屢創新高，上半年日均成交額錄破紀錄的逾2,400億元，增幅以倍計，惟對本地證券行業的帶動又是否同樣豐厚？耀才證券(1428)行政總裁許繹彬接受本報訪問時表示，從事證券業逾30年，認為2021至2024年可謂業界最困難的時期，由於周期長，甚至較以往每一次股災更難捱。他認為，即使成交額急升，惟業界生態在新冠肺炎疫情後出現關鍵性改變，對前景的視野都相對變得保守。 2021至24「最大難關」 今年為耀才創立30周年，上市15周年。1992年已入行的許繹彬指，證券業的興衰一般隨市況變化，惟近年多次股災都不及2021年至2024年8月、指數及成交均持續低迷的這一役般難捱，「沙士半年，之後好返幾年；雷曼仲短得幾個月，之後又好返。市場周期好奇怪，今年靜，之後會旺兩年，但真係未試過差足3年，成交得返幾百億，真係嚇死人，好多證券行都執笠。」

至於耀才能在這3年低潮後仍屹立，他指主要由於「識走位」，在意識到港股的低迷後，轉而向客戶推廣美股、日股，甚至台股，由本來七成港股業務，變成本地與海外交易各佔半。



新股認購「純粹賺客」 大市在去年8月借中央加大財政政策的「及時雨」大翻身，目前港股每日成交額高速反彈至2、3千億元，連帶新股認購倍數不斷破紀錄。許繹彬指，自FINI平台2023年推出後，新股認購業務幾乎無法賺息「純粹賺客」；而觀乎港股通「閂閘」後港股成交即縮半的情況，可見北水主導港股的巨額成交，而他相信在內地政策穩定，以及港股表現相對其他主要地區仍落後下，優勢仍可持續。

耀才一直標榜以低佣金的網上交易取代經紀落盤制，為業界先峰，並成功吸納不少銀行客過檔；同時在上市兩年內一口氣開約20間分店，放置報價機吸引客戶親自落盤。惟目前耀才分店數目為9間，另有兩個辦事處。 許繹彬指，在成交大爆發的同時，業界在疫情後亦面對一個新常態，「以前就算有網上交易，大家都會落分行八卦下，吹下水交流下炒咩。但疫情出唔到街，又無端端搵到好多渠道傾股票，坐係屋企拎部手機就得。」他指，分店目前只為集團吸客「據點」，不求數目只求服務；而未來焦點會落在提升交易平台的優勢之上，包括研究加入AI元素，又要在迎合年輕人的同時，支援老一輩客戶的需求。不過，擁抱科技亦意味需要大量成本投入，許繹彬強調集團會「勇往直前」，惟對於不少中小型證券行而言，迎合這個趨勢仍然是一個挑戰。