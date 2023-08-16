許家印婚姻關係存疑　恒大公告改稱許妻丁玉梅為「獨立第三方」｜恒大危機 (更新)

中國恒大（3333）及恒大汽車（708）近日發公告，不過重點並非落於公司業務及情況，而是在許家印的婚姻關係。在公告中，並非許家印妻子丁玉梅為「配偶」，而是「獨立於本公司及其關連人士的第三方」，引起市場猜測兩人現時關係。

與上市規則不符婚姻令人猜測兩人關係

不過，根據港交所（388）上市規則，若許家印配偶是丁玉梅，丁玉梅應會被介定為「關連人士」的「聯繫人」，從而被視為「關連人士」。

而恒大在2021年中期報告顯示，仍視丁玉梅為許家印配偶。2021年12月許家印將旗下鑫鑫所持有的2.22億股進行抵押，當時披露文件指丁玉梅為許家印配偶，故丁玉梅也視作持股權益有所變動。

關連人士定義

發行人或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東 過去12個月曾任發行人或其任何附屬公司董事的人士 中國發行人或其任何附屬公司的監事 任何上述人士的聯繫人 關連附屬公司 被聯交所視為有關連的人士

聯繫人定義

其配偶、其（或其配偶）未滿18歲的（親生或領養）子女或繼子女（各稱「直系家屬」） 以其本人或其直系家屬為受益人（或如屬全權信託，以其所知是全權託管的對象）的任何信託中，具有受託人身份的受託人（「受託人」） 其本人、其直系家屬及／或受託人（個別或共同）持有的30%受控公司，或其任何附屬公司 與其同居儼如配偶的人士，或其子女、繼子女、父母、繼父母、兄弟、繼兄弟、姊妹或繼姊妹（各稱「家屬」） 由家屬（個別或共同）直接或間接持有或由家屬連同其本人、其直系家屬及╱或受託人持有佔多數控制權的公司，或該公司旗下任何附屬公司

恒大： 不清楚沒有消息

至於內媒《上海證券報》就事件向恒大方面查詢，恒大方面則表示「不清楚，沒有消息」。