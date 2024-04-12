許正宇出訪美國「說好香港故事」　介紹香港穩定營商環境等獨特優勢

財經事務及庫務局局長許正宇正在美國繼續訪問行程「說好香港故事」。許正宇出席由香港駐紐約經濟貿易辦事處和貿發局合辦的香港新春酒會並致詞稱，作為亞洲盛事之都，香港是密集暢達、貫通全球的城市，吸引愈來愈多的世界級盛事。單在今年上半年，有逾80項盛事已經或將會在香港舉行。香港經濟正勢頭向好，去年實質本地生產總值恢復3.2%的增長，預計在今年會進一步改善，全年實質增長為2.5%至3.5%。

許正宇另外出席與芝加哥大學學者交流的午餐會，剖析金融科技及綠色和可持續金融帶來的巨大發展機遇，他說為加快香港金融科技的發展，正合力推動重點工作包括由政府主導的數據共享平台「商業數據通」和「數碼港元」等，探索發行批發及零售層面央行數碼貨幣的潛力。

他又指，香港政府一直十分重視培育金融科技人才，去年10月推出「灣區專上學生金融科技雙向實習計劃」，協助學生在香港及粵港澳大灣區內地城市的金融科技企業取得實習工作經驗。

許正宇訪美介紹香港穩定營商環境等獨特優勢

許正宇在總結訪美行程時表示，香港和紐約是全球領先的國際金融中心，而芝加哥也是環球主要金融樞紐。三個城市均是人口稠密、跨國企業雲集的大都會，他又藉今次外訪，向當地商界、學者和金融機構介紹香港穩定的營商環境、資產和財富管理及離岸人民幣等業務的獨特優勢、決心擁抱金融創新的重點舉措，以及如何為金融業未來發展培育所需人才。