許正宇料若推累進差餉制　庫房收入將年增7.6億元

《財政預算案》建議引入累進差餉制度及推行新的差餉寬減機制，財經事務及庫務局局長許正宇在立法會財經事務委員會會議中表示，暫定於2024至2025年度第四季實施建議累進差餉制度，預計政府收入每年可增加約7.6億元。

許正宇指出，政府建議引入住宅物業累進差餉制度，建議應課差餉租值為55萬元或以下的住宅物業，差餉一如現時按租值5%徵收。應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，則建議首55萬元租值同樣按5%徵收差餉，其後25萬元租值則按8%徵收。超出80萬元的租值，即55萬元再加25萬元，會按12%徵收。按目前的建議，以數量計受影響的私人住宅物業約4.2萬個，比例只佔全港總數約2%。

住宅引入新差餉寬減安排

其續稱，第二個差餉制度修改建議，是就住宅物業引入新的差餉寬減安排，建議日後僅限自然人業主申請住宅物業的差餉寬減，並規定每名合資格人士只可就一個住宅物業提出寬減申請，以更有針對性地提供寬減。

許正宇又指出，政府認為將繳納差餉的主要法律責任，由物業的使用人轉移至業主，會為約40萬個物業單位的業主或租客。帶來不必要的不便，可能要重新商議租約條款，而且有關建議的實際作用有限，特別是現時約九成的住宅物業租約，已由業主繳付差餉，因此建議維持現行做法，即業主和佔用人均有法律責任繳交差餉。