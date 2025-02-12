許正宇稱政府會規管穩定幣發行人　基金如符條例要求可獲稅項豁免

財經事務及庫務局局長許正宇表示，在推動虛擬資產市場發展方面，政府已有很多具體措施，包括交易所已有幾隻虛擬資產ETF，政府未來亦會規管穩定幣的發行人，同時將針對兩方面作規管，包括託管人，以及諮詢市場關於監管虛擬資產場外交易；另外一些基金如能滿足稅務條例的要求，能夠得到稅項豁免。

有20多隻港股有人民幣櫃台

許正宇出席港台節目《盤點政策》，他提到離岸人民幣業務，國家支持香港做大人民幣生態圈，其中現時已有20多隻港股有人民幣櫃台，下一步政府將相關櫃台聯通到「南向通」，讓內地投資者用人民幣直接買到在香港上市的人民幣股票。許正宇又提到，一個金融市場如要做大，一定要有一站式平台，而香港能夠提供很多專業服務，他希望能讓外界感覺香港是一個整合平台，例如在人民幣業務方面，既要做股、又要做債；既要做現貨，又要做期貨，建立整個生態圈。