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財經
2023-11-01 11:30:00

許正宇：修訂本港稅務條例草案可配合遷冊機制　利企業營商投資

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許正宇表示，修訂本港稅務條例草案可配合遷冊機制，有利企業營商投資。(資料圖片)

許正宇表示，修訂本港稅務條例草案可配合遷冊機制，有利企業營商投資。(資料圖片)

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌撰文，指10月20日刊憲的《2023年稅務（修訂）（合資格股權權益持有人的處置收益）條例草案》，可配合遷冊機制，並有利企業營商投資。

許正宇提出四大重點

許正宇指，《條例草案》將會引入稅務明確性優化計劃，處置股權權益的本地收益只要符合特定資格，即可獲豁免徵稅，而無須再按照現行做法，由稅務局考慮個案相關的事實和情況，才判斷有關收益是否需要課稅。他又提出四大重點：

  1. 涵蓋的企業和股權權益範圍廣泛。不論是公司、合夥還是信託，只要出售股權權益的投資者實體是法人（不包括自然人）或擬備獨立財務帳目的安排，都可以使用我們的計劃。而股權權益亦包含多種形式，例如普通股、優先股和合夥權益
  2. 使用計劃的門檻低。投資者實體在出售股權權益前的24個月期間，只要一直持有至少15%的股權權益，便符合了主要的計劃門檻
  3. 安排靈活。計劃合併計算投資者實體及其密切相關實體所持有的股權權益，只要有關股權權益合計達到15%的門檻，投資者實體便可以使用計劃。此外，計劃亦容許分批出售股權權益，涵蓋企業24個月內分批處置的股權權益
  4. 計劃沒有訂明屆滿日期，為企業提供最大程度的稅務明確性

許正宇強調，計劃的規則簡潔易明，將為現有及潛在的投資者提升稅務明確性、減少稅務風險、降低合規成本和加快釐定稅項，提升香港的稅務競爭力，有助企業通過處置股權權益進行擴展或重組業務，便利在外地註冊的公司將註冊地遷至香港，加強香港作為國際商業及投資樞紐的地位。

許正宇續指，《條例草案》將於於11月1日於立法會首讀及二讀，期待《條例草案》得到立法會議員的支持。

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