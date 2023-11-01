許正宇：修訂本港稅務條例草案可配合遷冊機制　利企業營商投資

涵蓋的企業和股權權益範圍廣泛。不論是公司、合夥還是信託，只要出售股權權益的投資者實體是法人（不包括自然人）或擬備獨立財務帳目的安排，都可以使用我們的計劃。而股權權益亦包含多種形式，例如普通股、優先股和合夥權益