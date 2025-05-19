許正宇：呼籲主要業務在香港但於外地成立保險企業遷冊來港

立法會三讀通過公司修訂條例草案，在香港引入公司遷冊機制，本周五生效。
財經事務及庫務局局長許正宇表示，在外地成立的保險公司可以遷冊來香港之餘，保留法人團體公司身份，確保業務延續性並受惠香港管治制度及簡單稅制等，讓企業更容易進入內地或亞洲市場，呼籲主要業務位於香港但在外地成立的保險企業遷冊來港，應對外部營商環境不利變化，用好香港制度優勢。
許正宇出席活動致辭時說，美國的關稅政策為企業營商帶來巨大風險與挑戰，認為香港可以作為企業尋求保險、再保險和風險管理服務的地方。他說，在香港設立專屬自保保險公司可獲得一半利得稅寬減，未來會持續審視政策，吸引更多來自不同地區及具有規模的跨國集團選擇香港作為專屬自保保險公司的基地。
鼓勵推出創新養老服務
他又指出，正鼓勵業界結合大灣區推出養老服務的創新產品，推動在外地具備保險加養老服務能力的大型保險集團落戶香港，希望業界與相關機構合作，加深長者的妥善財務安排。
他表示，大灣區內多家保險公司已推出不同的跨境保險產品，積極向保險互聯互通的長遠目標推進，政府亦聯同保監局與內地相關部委溝通，研究便利大灣區保險服務化的政策措施，目標為持有香港保單的大灣區居民，提供包括理賠、續保等一站式服務，促進區內保險市場融合發展，現正考慮不同方案，敲定相關細節後便會盡快公布。
原文刊登於 香港電台