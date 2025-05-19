許正宇：呼籲主要業務在香港但於外地成立保險企業遷冊來港

立法會三讀通過公司修訂條例草案，在香港引入公司遷冊機制，本周五生效。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，在外地成立的保險公司可以遷冊來香港之餘，保留法人團體公司身份，確保業務延續性並受惠香港管治制度及簡單稅制等，讓企業更容易進入內地或亞洲市場，呼籲主要業務位於香港但在外地成立的保險企業遷冊來港，應對外部營商環境不利變化，用好香港制度優勢。

許正宇出席活動致辭時說，美國的關稅政策為企業營商帶來巨大風險與挑戰，認為香港可以作為企業尋求保險、再保險和風險管理服務的地方。他說，在香港設立專屬自保保險公司可獲得一半利得稅寬減，未來會持續審視政策，吸引更多來自不同地區及具有規模的跨國集團選擇香港作為專屬自保保險公司的基地。