許正宇：將公布相關引入公司遷冊制度文件　冀日後便利非港企遷冊來港

本財年的《財政預算案》宣布，將引入公司遷冊制度，便利非香港企業遷冊來港。今（31日）財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌，表示將公布相關文件供公眾閱覽，亦會陸續約見商會、專業團體及相關法定諮詢組織聽取意見。

料設立新制度後能便利各方

許正宇指出，已於2021年，設立基金遷冊機制，便利外地基金來港營運，建基於基金遷冊機制經驗，認為現在是適當時機，設立公司遷冊制度，料設立新制度之後，有意落戶本港的外地公司，將無須再透過複雜和昂貴的清盤程序或法院核准的安排計劃，便能無縫地把公司成立的所在地遷至香港。

他表示，過去業界向局方反映，有現時並非在本港成立的公司，特別是在港已有一定業務規模或希望利用香港優勢拓展業務的企業，有興趣遷冊來港，故現時提出引入公司遷冊制度，正可順應市場需求。