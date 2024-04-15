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財經
2024-04-15 12:45:00

許正宇：有200多家美國企業在港設地區總部　香港初創企業四分一由外地人士創辦

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許正宇：有200多家美國企業在港設地區總部，香港初創企業四分一由外地人士創辦。(政府新聞處)

許正宇：有200多家美國企業在港設地區總部，香港初創企業四分一由外地人士創辦。(政府新聞處)

財經事務及庫務局局長許正宇近日外訪美國，周一（15日）許正宇發表網誌，分享與不同機構代表會面，以及介紹香港經濟和金融市場的最新情況。他表示，香港與美國一直以來有着緊密的經貿往來，目前香港有200多家美國企業在港設地區總部，其中香港初創企業四分一由外地人士創辦。

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許正宇：美國是香港第三大貿易夥伴

許正宇在網誌《財庫論》發文，指香港與美國一直以來有着緊密的經貿往來。他說，美國是香港第三大貿易夥伴，而香港則是美國第二大享有貿易盈餘的經濟體，在香港9,000多家境外母公司的駐港機構中，超過1,200家來自美國，在各經濟體中排名第三，其中二百多家更是地區總部。

許正宇又表示，引進辦公布的最新一批25家企業中，來自美國在港落戶或拓展業務的就有6家，主要與生命健康科技及金融科技行業相關。而在香港目前超過4,200家初創企業生態圈中，超過四分之一由外地人士創辦，當中12%來自美國，在所有境外地區中排名第三。目前約有超過8萬名美國公民於香港生活，數字已大致恢復至疫情前水平。 

許正宇亦分享與不同機構代表會面的情況，指自己與彭博有限合夥企業及彭博慈善基金會創始人布隆伯格（Michael Bloomberg）的會面，並向其介紹及討論，香港發展成國際綠色和可持續金融中心，以及家族辦公室樞紐的願景。

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許正宇向外解釋23條通過有效維護國家安全

許正宇續指，亦向各界指出《維護國家安全條例草案》（23條）的通過，有效維護國家安全，根本目標是更好地保障香港居民及在港其他人士的基本權利及自由，讓香港可以在安定的環境下全力推動經濟及金融發展。

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