財政預算案2023｜許正宇：研8號波續開市冀與國際市場接軌　MPF買港債能達致普惠金融

被問到惡劣天氣日數佔比不高，研繼續開市的成本效益是否值得，許回應指，「好多市場無呢樣」，若能解決安排，可更好與國際市場接軌。

許正宇指，就惡劣天氣下續開市，要「方方面面」作考慮，因前台、後台需工作人員協助，亦有股票、現金交收等理由，已與港交所繼續商討細節，下一步將諮詢業界意見。

財經事務及庫務局局長許正宇出席預算案記者會時，回應一系列問題，包研劣天氣下繼續開市，及以MPF買港債等問題。

MPF買港債能達致普惠金融

預算案中亦有提及發行多項債劵，包括基建債及綠債，亦建議可讓市民利用強積金投資港債，許正宇被問及是否因港府財赤嚴峻，需「谷債市」救庫房，他稱並非為救財政，指出本港GDP比例穩健，債劵只佔4%左右，較多個國家為佳。

他又表示而是希望令廣大市民受惠，加入港債到MPF投資，是為做到普惠金融目的，亦能推動香港經濟發展。

落實公司遷冊方案日期未定

財經事務及庫務局常任秘書長甄美薇回應海外公司遷冊一事，她指日後海外公司不需作結業清盤等程序，則可直接在港成立公司，並保留法人身份，是便利企業在港發展。就有關落實時間表，她說會盡快推出文件，亦會諮詢各商會業界、專業人士、律師。

亦有在場傳媒詢問股票印花稅不獲下調原因，許正宇回答，政府有不時檢討印花稅藍圖，指出過去市場交易量整體，受各種因素影響，亦要觀察市場發展方面，考慮各項後故今次未有著墨。