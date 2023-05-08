許正宇：韓國行說好香港金融業優勢　聯通一帶一路及大灣區機遇

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌，講述上周到韓國仁川參加亞洲開發銀行（亞開行）年會一行，向各界說好香港金融業優勢，並聯通一帶一路及大灣區機遇。
歷年獲得14億美元亞開行融資項目
許正宇表示，亞開行去年在香港發行超過7.2億美元債券，歷年來累計在亞開行的採購中獲得超過14億美元合約，今次出訪亦特地向亞開行及各成員推廣在港發行保險相連證券的優勢。
他續指，香港2021年已推出資助先導計劃及專門規管框架，至今促成了4筆保險相連證券在港發行，總發行額5.6億美元。
聯通一帶一路及大灣區機遇
許正宇表示，適逢今年為「一帶一路」倡議提出的10周年，借此機會約見了馬爾代夫財政部長Ibrahim Ameer，指雙方就全面性避免雙重課稅協定作進一步商討，將盡快完成簽署及正式落實協定的安排。
又邀請各國代表參與今年11月舉行的香港金融科技周和明年1月舉行的亞洲金融論壇，期望各人能親身到訪了解香港及粵港澳大灣區帶來的各種區域合作及商業機遇。
建議改良香港的外地收入豁免徵稅機制
至於許正宇今（8日）亦現身出席立法會財經事務委員會，簡介建議改良香港的外地收入豁免徵稅機制。許正宇表示，改良機制主要涉及「處置所有資產所得的收益」，暫擬定10月向立法會提交修訂條例草案，在明年1月起落實執行，以免香港被列入歐盟稅務黑名單。