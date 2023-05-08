許正宇：韓國行說好香港金融業優勢　聯通一帶一路及大灣區機遇

許正宇稱韓國行說好香港金融業優勢，聯通一帶一路及大灣區機遇。(資料圖片)

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌，講述上周到韓國仁川參加亞洲開發銀行（亞開行）年會一行，向各界說好香港金融業優勢，並聯通一帶一路及大灣區機遇。

歷年獲得14億美元亞開行融資項目

許正宇表示，亞開行去年在香港發行超過7.2億美元債券，歷年來累計在亞開行的採購中獲得超過14億美元合約，今次出訪亦特地向亞開行及各成員推廣在港發行保險相連證券的優勢。

他續指，香港2021年已推出資助先導計劃及專門規管框架，至今促成了4筆保險相連證券在港發行，總發行額5.6億美元。