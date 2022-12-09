許正宇：首隻虛擬資產ETF將於非常短時間內來港上市

香港證監會計劃為香港引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），初期將限於引入在芝加哥商品交易所（CME）買賣的比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）期貨ETF。

財經事務及庫務局局長許正宇接受《香港電台》專訪時透露，首隻虛擬資產ETF將於非常短時間內於港交所（388）上市，但礙於決定權在發行人上，目前不便透露確切時間。他又指，目前有幾家虛擬資產ETF發行人都表示有意來港。

許正宇認為，虛擬資產市場不斷演變，政府一方面希望對虛擬資產持開放態度，同時亦希望步伐穩健、逐步前進，認為容許於外國較有信譽交易所上市的虛擬資產ETF來港上市是一個起步，讓投資者參與虛擬資產。

另外，立法會通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，由明年6月起經營虛擬資產交易所人士，必須領有證監會發出的牌照。制度實施初期設有專業投資者參與限制，證監會亦將就新發牌制度下散戶可買賣虛擬資產的適當程度，展開公眾諮詢。

許正宇相信，制度生效後市場需時消化，加上證監會需要諮詢市場意見，制訂具體規則，政府計劃於制度生效日起設置9個月過渡期，讓業界有足夠時間按照規管制度申領牌照。

許正宇又估計，散戶買賣虛擬資產的公眾諮詢或將於明年初展開，相信產品複雜性、投資者水平、接受程度等，將成為當局考量甚麼情況下容許散戶參與買賣的主要元素。他強調，諮詢尚未展開，市場毋須猜度結果，重申當局希望在有限度情況下讓散戶參與買賣。