許正宇：香港可圍繞「引資本、引技術、引智才」與中東國家加強合作

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌表示，自去年行政長官率領代表團出訪中東，以推廣香港優勢和開拓商機後，財庫局一直持續深耕香港與中東的金融合作。他認為，香港可圍繞「引資本、引技術、引智才」與中東及「一帶一路」沿線國家加強合作。
許正宇在其專欄「財庫論」，以《中東機遇 持續耕耘》為題撰文，表示去年9月，在特區政府舉辦的「一帶一路高峰論壇」上，他與來自沙特、阿聯酋和埃及幾位部長共議香港和中東分別作為地區樞紐，推動「一帶一路」持續發展的角色及機遇。港府亦與迪拜酋長國簽訂諒解備忘錄，加強雙邊關係和合作，並促進兩地金融服務業共同可持續發展，其中包括探索家族辦公室、金融科技、虛擬資產以及綠色和可持續金融等各方面的政策溝通、知識交流和合作機遇。
許正宇指，其後他出訪了卡塔爾和埃及，並在出席亞投行理事會年會，他認為香港可以圍繞引資本、引技術及引智才等三方面，與卡塔爾、埃及和其他「一帶一路」沿線國家加強合作。
他表示，中東市場機遇龐大，副局長陳浩濂於本周率領包括香港金發局、保監局、以及財富及資產管理業、綠色金融、金融科技、Web3業界代表等一行50多人的代表團，出訪卡塔爾多哈以及阿聯酋杜拜，與當地政商界對接，探討共贏商機。除了見證香港金發局與卡塔爾金融市場管理局簽署諒解備忘錄外，陳浩濂亦就香港金融業多個重點發展範疇與杜拜金融服務管理局、杜拜虛擬資產監管局、杜拜金融市場等機構和業界作廣泛交流，介紹香港於金融科技、綠色和可持續金融和家族辦公室業務的最新發展。
許正宇又指，港交所（388）周四（5月9日）與沙特證交所舉辦香港-沙特資本市場論壇，務求深化內地、香港和中東地區金融市場的合作，並探索跨境上市、股權收購、優化基礎設施等方面的機遇。香港與沙特已從上市及產品兩方面落實合作，港交所已將沙特交易所納入認可證券交易所名單，允許在沙特上市的公司來香港第二上市; 香港市場也已迎來亞太區首隻、全球最大的沙特阿拉伯ETF在香港上市。
展望將來，港府將繼續推動香港金融及專業服務業與中東及其他「一帶一路」地區更深、更廣的合作，持續耕耘中東機遇。