許正宇：香港可圍繞「引資本、引技術、引智才」與中東國家加強合作

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌表示，自去年行政長官率領代表團出訪中東，以推廣香港優勢和開拓商機後，財庫局一直持續深耕香港與中東的金融合作。他認為，香港可圍繞「引資本、引技術、引智才」與中東及「一帶一路」沿線國家加強合作。

許正宇在其專欄「財庫論」，以《中東機遇 持續耕耘》為題撰文，表示去年9月，在特區政府舉辦的「一帶一路高峰論壇」上，他與來自沙特、阿聯酋和埃及幾位部長共議香港和中東分別作為地區樞紐，推動「一帶一路」持續發展的角色及機遇。港府亦與迪拜酋長國簽訂諒解備忘錄，加強雙邊關係和合作，並促進兩地金融服務業共同可持續發展，其中包括探索家族辦公室、金融科技、虛擬資產以及綠色和可持續金融等各方面的政策溝通、知識交流和合作機遇。