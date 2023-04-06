許正宇：香港是全球資金「聚寶盆」　不怕與新加坡競爭

財經事務及庫務局局長許正宇日前接受官媒《證券時報》專訪時，提及香港作為國際金融中心及近月的新政策時，表示香港有人才優勢，有多間企業選擇落戶香港，亦不怕與新加坡競爭；同時形容香港是全球資金「聚寶盆」，希望藉新政策提升香港製造基金的能力，從而擴大香港資產管理業規模。

香港是全球資金「聚寶盆」 許正宇表示，香港把全世界的資產和資金都匯集其中，不僅股票市場具備深度和廣度，跟內地互聯互通；另一方面金融產品包括衍生品的豐富性、金融人才的密集度，亦有即將推出的「互換通」措施，及不斷優化的跨境理財通等，都是獨一無二，「可以看出，香港的確是一個聚寶盆」。 據資料顯示，截至在2021年年底，本港資產及財富管理業務總規模達4.6萬億美元（約35.7萬億港元），是本地GDP大約12倍，當中逾6成5資產來自境外投資者。