許正宇：香港是全球資金「聚寶盆」　不怕與新加坡競爭

財經事務及庫務局局長許正宇日前接受官媒《證券時報》專訪時，提及香港作為國際金融中心及近月的新政策時，表示香港有人才優勢，有多間企業選擇落戶香港，亦不怕與新加坡競爭；同時形容香港是全球資金「聚寶盆」，希望藉新政策提升香港製造基金的能力，從而擴大香港資產管理業規模。
香港是全球資金「聚寶盆」
許正宇表示，香港把全世界的資產和資金都匯集其中，不僅股票市場具備深度和廣度，跟內地互聯互通；另一方面金融產品包括衍生品的豐富性、金融人才的密集度，亦有即將推出的「互換通」措施，及不斷優化的跨境理財通等，都是獨一無二，「可以看出，香港的確是一個聚寶盆」。
據資料顯示，截至在2021年年底，本港資產及財富管理業務總規模達4.6萬億美元（約35.7萬億港元），是本地GDP大約12倍，當中逾6成5資產來自境外投資者。
不怕與新加坡競爭
對於近年新加坡不停追趕發展，及提升其國際財富管理中心地位，許正宇指不擔心會對香港形成競爭壓力，「我一直都強調，我們不怕競爭，只是怕自己不爭氣，沒有充分發揮自己的優勢，而且我覺得香港過去的歷史一直都是在競爭中成長，也只有在競爭中我們才能夠凸顯優勢。」
他又指，現時本港稅務豁免門檻約為3,000萬美元，相信該門檻或較其他地方更有競爭力，加上香港亦對符合條件的慈善機構給予免稅地位等，未來更有新的「資本投資者入境計劃」，故不怕與其他地區有所競爭。
歐美銀行危機對港銀影響不大
許正宇續指，歐美銀行危機對港銀影響不大。他稱，從整個金融系統看，目前香港銀行體系的資本充足率超過20%，遠高於8%的國際最低要求，故認為這些事件對本地金融市場、銀行體系、資本市場影響非常有限，現時本地銀行業系統運行非常順暢。