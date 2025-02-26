認購超越螞蟻快手 蜜雪創歷史 孖展1.7萬億

新股巨額認購及瘋狂超購一隻接一隻。今日截止認購的焦點新股、本港上市第四隻茶飲股蜜雪冰城母企蜜雪集團(2097)孖展氣勢驚人，綜合市場消息，截至昨晚蜜雪已錄得1.68萬億元孖展認購，勢超越擱置上市的螞蟻集團及2021年掛牌的快手(1024)分別1.3萬億及1.26萬億元認購額，成為史上「凍資王」。

蜜雪集團擬發行1,706萬股，以每股招股價202.5元，每手入場費20,454元，集資34.5億元。以一成公開發售額3.45億元計，蜜雪目前1.68萬億元的孖展認購額已超購4,862倍。

券商推百倍零息孖展

蜜雪火熱超購額與多間券商推出百倍免息孖展有關，包括富途證券、輝立證券、老虎證券、信誠證券及耀才證券(1428)的孖展槓桿最高均可達200倍，最少有100倍。當中富途據稱已借出9,469億元孖展，即佔整體孖展56%，其次輝立借出3,060億元，老虎證券及信誠證券亦分別高達1,049億元及1,600億元。