調查指香港消費者重視跨平台購物體驗，6成人會因付款過慢放棄交易。

支付平台Adyen今日發佈一項針對本地消費者及零售商戶的最新調查，結果顯示，香港消費者愈加著重於跨平台的購物體驗，48%的受訪者期望在社交媒體、品牌網站與手機應用程式之間享有一致且流暢的購物體驗。另有38%的消費者認為，線上與線下渠道之間的退換貨便利性是他們最希望零售商戶於2025年優化的功能之一。

調查亦發現，統一商務能協助零售商戶提升顧客忠誠度與回購率。有56%的香港消費者表示，若零售商戶提供「網購、門市退貨」的服務，他們會更傾向繼續支持該品牌；另有54%希望零售商戶將店內缺貨的商品直接送貨上門。