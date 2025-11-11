調查指香港消費者重視跨平台購物體驗，6成人會因付款過慢放棄交易。

支付平台Adyen今日發佈一項針對本地消費者及零售商戶的最新調查，結果顯示，香港消費者愈加著重於跨平台的購物體驗，48%的受訪者期望在社交媒體、品牌網站與手機應用程式之間享有一致且流暢的購物體驗。另有38%的消費者認為，線上與線下渠道之間的退換貨便利性是他們最希望零售商戶於2025年優化的功能之一。
調查亦發現，統一商務能協助零售商戶提升顧客忠誠度與回購率。有56%的香港消費者表示，若零售商戶提供「網購、門市退貨」的服務，他們會更傾向繼續支持該品牌；另有54%希望零售商戶將店內缺貨的商品直接送貨上門。
同時，結帳流程已成為提升顧客體驗的關鍵一環。六成受訪香港消費者表示，付款過程緩慢會使他們放棄交易。為改善付款流程，97%的本地商戶現時會主動監察結帳流程所需時間，其中60%表示店內結帳時間已少於五分鐘，反映商戶已察覺並正在積極改善痛點。
在支付方式方面，58%的香港消費者會因無法使用偏好的付款方式而選擇放棄交易，在支付體驗上的要求屬亞太區前列。Adyen的平台數據亦顯示，本地支付方式的平均交易金額比其他支付方式高出26%，反映迎合顧客支付偏好能帶來直接的財務收益。為回應市場需求，83%的本地商戶已採用統一商務系統，整合線上與線下數據，透過單一平台檢視顧客在各渠道的消費。