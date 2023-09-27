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財經
2023-09-27 13:35:00

調查揭逾三分一受訪美企去年削對華投資　悲觀前景比例創新高

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調查揭逾三分一受訪美企去年削對華投資，悲觀前景比例創新高。(資料圖片)

中美關係受到國際關注，一項由美中貿易全國委員會進行的調查發現，中美雙邊緊張局勢加劇下，美國公司在華業務各方面受影響，包括銷售量受損、利潤下跌、投資被迫取消或推遲等，以致逾三分一受訪美企表示，過去一年削減於中國的投資。

調查揭逾三分一受訪美企去年削對華投資，悲觀前景比例創新高。(資料圖片)

對華持樂觀看法比例創紀錄低

美中貿易全國委員會調查顯示，對中國業務未來5年前景持悲觀的美企，比例由去年的21%上升至28%，創新高；持樂觀看法美企比例則降至49%，創紀錄低位。

其中，超過三分之一的受訪美企表示，在過去一年減少、或暫停在中國的投資，比例亦創下紀錄新高，遠高於去年調查的22%。美企表示，原因包括在華開展業務的成本及不確定性增加，加上在中國市場銷售產品受到限制增多，預示未來數年美企在華的商業存在將進一步下降。

逾一半美企稱，因客戶在中美貿易緊張局勢下，對供應持續性感不確定，導致銷售額下降；另有三分之一美企說，由於國內民族主義抬頭，令部分國內客戶放棄外國產品，也是令銷售額下降的原因之一。

委員會：大多數公司仍於中國錄盈利

該委員會稱，大多數公司仍於中國錄盈利，並認可中國市場對全球競爭力的重要性，而美企信心及未來投資的反彈速度，將取決於中美決策者政策走向。委員會續指，對跨境數據傳輸的限制，及過於寬泛的數據安全關切，已經影響企業投資計劃，認為中國數據政策嚴重阻礙該國業務與全球業務的融合。

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