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財經
2023-09-27 20:27:19

調查顯示：加息環境令去年貨幣基金最暢銷

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調查顯示：加息環境令去年貨幣基金最暢銷

證監會與金管局發表2022年銷售非交易所買賣投資產品情況聯合產品調查，貨幣市場基金為最暢銷產品。(資料圖片)

證監會與金管局發表2022年銷售非交易所買賣投資產品情況聯合產品調查，其中貨幣市場基金為最暢銷產品，去年佔首五大集體投資計劃總交易額比例，由2021年的33%升至61%，第二及第三位分別為債券基金及股票基金，佔總交易額14%7%

報告指，資金流向貨幣市場基金原因是，投資者在加息環境下傾向投資具備穩定收益和流動性產品，以致在集體投資計劃及整體投資產品銷售額下跌情況下，貨幣市場基金交易額仍錄得增長。

總交易額跌24%

是次調查涵蓋371家在2022年從事投資產品銷售的持牌法團及註冊機構，參與交易客戶人數超過80萬，去年總交易額跌24%，至37,990億元，與在其他主要股市觀察到的成交額下跌情況相若。

值得注意的是，約35%受訪公司錄得交易額增長。一些大型公司認為這是由於提供個人化投資產品，以迎合個別投資者偏好和需求。透過向客戶提供度身訂做方案，令其得以抵禦市場挑戰，甚至增長。

是次調查結果顯示，2022年結構性產品依然是受訪公司最常銷售產品種類，佔總交易額51%(19,210億元)。其次是集體投資計劃及債務證券，分別佔總交易額23%(8,840億元)17%(6,480億元)。結構性產品銷售仍以股票掛鈎產品為主，佔去年銷售全部結構性產品53%。由於去年股市氣氛疲弱，部分投資者轉為投資其他類別的產品，如貨幣掛鈎產品。

網上交易比例增至72%

在債務證券方面，部分投資者轉為偏好被認為風險較低而回報較穩定的主權債券，例如香港特區政府債券，包括綠色債券及銀色債券。於網上分銷投資產品公司數目增至83家，按年增19%。集體投資計劃仍是透過網上平台分銷最多產品種類，佔網上銷售總額83%。在所有集體投資計劃投資者中，網上進行交易比例由2021年的65%，增至2022年的72%。值得注意的是，債務證券網上銷售佔網上銷售總額比例由2021年的6%，躍升至去年的15%

 

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