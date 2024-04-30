調查：中小企打工仔冀今年加薪5.6%　九成受訪者稱「薪酬決定去留」

現今世界的打工仔女上班不只「講金」，原來亦「講心」。有機構就「打工仔幸福度」，向香港中小企打工仔進行調查，結果顯示受訪者冀今年加薪5.6%，當中有九成受訪者稱「薪酬決定去留」，亦有八成人指「與同事/上司關係」及僱員福利為工作重要的考慮因素。 保誠財險日前進行「保誠打工仔幸福度調查」，調查於今年1月9日至25日，以網上問卷形式訪問共300名香港中小企員工、300 名香港大型企業員工，以及30名受保於保誠企業方案的香港中小企員工。

中小企打工仔冀今年加薪5.6% 調查結果指，中小企員工在 2024 年的理想加薪幅度平均為 5.6%，但將公司的財務狀況及大環境因素納入考慮後，他們預期的加薪幅度平均為3.8%，與大型企業員工的3.6%相若；而有42%的中小企員工認為今年不會加薪，相比25%大型企業員工認為今年凍薪的比例為高。 調查亦發現35%中小企員工對新工作機會持開放態度，人數佔比高於去年的 26%，願意留在現職公司的中小企員工比例達55%，仍高於大型企業的員工（51%）。當被問及對現職公司的滿意度，中小企員工給予62%的滿意度，亦稍高於大型企業員工的58%，主要歸功於與同事的聯繫、與上司建立的和諧關係及獲得應有的薪酬等三大因素。 調查亦發現，59%受訪的中小企員工傾向留在中小企環境工作，遠高於2022年的41%， 而傾向留在大型企業的員工比例僅有30%。54%中小企員工認為與同事擁有和諧關係/公司具人情味、46%的人認為同事間競爭較少，以及45%人覺得有更大自由工作度，均是於中小企工作的優點，反映中小企打工仔重視「講心」。