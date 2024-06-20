調查：創業板獨董企業管治水平評價　高於主板公司獨董

是次調查一共收集了140份有效回覆，包括了執行董事和獨董在內的專業董事，回覆數量跟上述機構在2022年度第一次進行的獨董成效調查所收回的相若。調查的主要目的，是在於收集香港在執行企業管治方面相關的信息。

調查發現，任職主板上市公司和任職創業板上市公司的獨董，就企業管治的水平的評價沒有明顯的差別。再者，任職創業板上市公司的獨董，對公司的企業管治水平評價比執董還要高。

協會表示，創業板上市公司相對在主板的上市公司，一般給人的感覺是比較缺乏企業管治合規所需的資源，而且相對獨董，執董對公司的企業管治水平的認知應該更深。

因此，任職主板和創業板上市公司的獨董就企業管治的水平的評價沒有明顯差別這樣的結果，似乎需要進一步的探討。其中一個可能的解釋是，在於獨董對股權和管理權重疊方面的認知，認為一般創業板上市公司的重疊程度要高於主板上市公司，因而覺得股東和其他的持份者，在公司管理層作決定的時候可能產生的利益衝突的風險相對較低。