調查：在職家長偏好混合工作模式 4分3人指每周返5日Office會考慮轉工

不少家長在育兒之餘，亦要上班賺錢養家。一項針對在職家長的調查顯示，若工作要求長時間通勤，如每周需返5日辦公室，約四分之三（74%）的在職家長會尋找新工作。 靈活空間營運商International Workplace Group，委托Mortar Research於今年5月，對1,003名參加者進行調查。這項調查針對在英國採用混合工作模式的白領在職家長，樣本在地區和性別方面具有全國代表性。Mortar Research已獲得市場研究協會（MRS）認可，是次調查亦遵循MRS指南。

56%在職家長指每年均省近5萬港元 調查指，混合工作模式對他們的財務狀況至關重要。超過一半（56%）在職家長表示，如果必須每周五天在公司全職上班，他們將很難支付所需的托兒服務費用；相比之下，在實行混合工作模式下，他們每年平均可節省近7,000美元（折合約54,668港元）的托兒費用。

另有8成3在職家長表示，混合工作模式帶來的靈活性令他們成為了更好的父母。絕大部分在職家長亦表示混合工作模式讓他們有更多時間留在子女身邊（92%）、親子關係更親密（89%）、和提升家庭生活的質素（86%）。 與此同時，九成在職家長表示，混合工作模式讓他們在工作和生活之間取得了更好的平衡，從而有更多時間參與家庭活動。影響對晨間生活尤為顯著，受訪家長表示他們有更多時間和子女一起吃早餐（67%）、為孩子做好上學準備（54%）和送他們上學（53%）。