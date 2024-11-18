調查：明年打工仔平均加薪1.8% 有3個工種加幅最大……

調查又指，逾七成僱主傾向於明年首季維持現有全職人手編制或有意增聘人手，其中跨國企業在增聘全職人手方面預期較為積極，32%跨國企業計劃明年首季招聘更多全職僱員，47%受訪者傾向維持現有全職人手編制。另外，計劃凍結或縮減人手的企業分別有17%及7%，較去年分別升8個百分點及3個百分點。

Jobsdb by SEEK 公布最新《2025 招聘、薪酬及福利調查報告》，預期2025年香港打工仔平均薪酬調整為加薪1.8%，幅度較今年少0.4個百分點。加薪幅度最多的3個工種分別為「美容護理/健康」、「工程」、「運輸及物流」，均預期獲加薪3%以上。

69%企業表示有招聘困難

值得留意，雖然人手需求稍有放緩，但仍有69%企業表示有招聘困難，與去年相同，當中最大原因為「難聘請相符技能的人才」(54%)。為了填補勞動力及技術人才缺口，企業近年積極招聘外地人才，逾半受訪企業預期未來會聘用內地及海外人才；惟受到整體市場環境影響，比例略為回落，分別為57%及55%，按年下跌6個百分點及5個百分點。

花紅及雙糧齊齊發放企業 僅36%

另外，調查指77%受訪企業於過去12個月曾發放花紅或雙糧，較去年微升3個百分點；惟同時發放花紅及雙糧的企業僅36%，較去年跌8個百分點。展望來年，48%僱主預計明年招聘市場的活躍程度與今年相若，認為有望更趨活躍則按年下跌11個百分點，至24%。