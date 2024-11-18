調查：明年打工仔平均加薪1.8% 有3個工種加幅最大……

Jobsdb by SEEK 公布最新《2025 招聘、薪酬及福利調查報告》，預期2025年香港打工仔平均薪酬調整為加薪1.8%，幅度較今年少0.4個百分點。加薪幅度最多的3個工種分別為「美容護理/健康」、「工程」、「運輸及物流」，均預期獲加薪3%以上。
32%跨國企業計劃明年首季招聘
調查又指，逾七成僱主傾向於明年首季維持現有全職人手編制或有意增聘人手，其中跨國企業在增聘全職人手方面預期較為積極，32%跨國企業計劃明年首季招聘更多全職僱員，47%受訪者傾向維持現有全職人手編制。另外，計劃凍結或縮減人手的企業分別有17%及7%，較去年分別升8個百分點及3個百分點。
69%企業表示有招聘困難
值得留意，雖然人手需求稍有放緩，但仍有69%企業表示有招聘困難，與去年相同，當中最大原因為「難聘請相符技能的人才」(54%)。為了填補勞動力及技術人才缺口，企業近年積極招聘外地人才，逾半受訪企業預期未來會聘用內地及海外人才；惟受到整體市場環境影響，比例略為回落，分別為57%及55%，按年下跌6個百分點及5個百分點。
花紅及雙糧齊齊發放企業 僅36%
另外，調查指77%受訪企業於過去12個月曾發放花紅或雙糧，較去年微升3個百分點；惟同時發放花紅及雙糧的企業僅36%，較去年跌8個百分點。展望來年，48%僱主預計明年招聘市場的活躍程度與今年相若，認為有望更趨活躍則按年下跌11個百分點，至24%。
僅42%企業曾聘用大專畢業生
其他調查結果包括：過去12個月，僅42%企業曾經聘用大專畢業生，比例創4年新低；近70%企業取消混合工作模式，要求員工重返辦公室工作；41%受訪僱主將於未來12個月內實施或考慮實施多元平等共融政策。惟同時有40%僱主表示未意識到DEI政策能為企業帶來好處，意見兩極。
Jobsdb by SEEK：明年招聘取態較去年更審慎
Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，調查結果顯示，僱主在展望明年招聘人手的取態上較去年更為審慎，但增聘或維持人手編制的僱主的比例依然佔多數，預計明年招聘市況仍然穩定。然而面對未來勞動市場競爭，加上企業在招聘時亦較傾向尋找有相關工作經驗的求職者，建議求職者應定期更新個人履歷，並時刻留意市場最新動向，提升工作技能，裝備自己。同時，即將投入職場的大專生亦應把握校內實習機會，在畢業前累積相關工作經驗，以提升競爭力。