調查｜渣打報告：近八成港富裕投資者認為AI助達成理財目標

渣打銀行發表《用創新科技管理財富》的研究報告，發現本港富裕投資者積極探索嶄新科技作理財諮詢，以及使用人工智能(AI)進行投資活動。大部分富裕投資者認為，AI是現今愈趨重要數碼投資工具，能帶來良好投資回報。近八成受訪者認為AI在未來3年對他們達成理財目標來說很重要。八十後(35至42歲人士)是對AI最有信心的一個世代，當中35%受訪者認為AI「非常重要」，而認為AI「非常重要」的九十後(27至34歲)則有26%。
平均有456萬可投資資產
本港富裕投資者平均擁有近456萬元可投資資產，受訪者背景差異亦反映於各項人口數據之中，如女性企業家平均擁有506萬元可投資資產，稍微較男性企業家多。
渣打香港財富管理業務主管何文俊指，數碼理財諮詢將成為大趨勢，調查亦顯示用戶在使用新數碼技術時，仍十分依賴客戶經理的持續協助與分析。總體而言，在數碼科技推動下，本港富裕族對投資更有信心和更懂靈活運用人工智能與專家分析。
約77%將使用數碼理財諮詢
調查指出，受訪者對數碼理財諮詢的認識增強，多達68%香港富裕投資者有採用此方法，當中40%透過客戶經理或投資顧問使用數碼理財服務，28%自行使用服務。儘管數碼渠道廣泛被使用，84%仍希望與客戶經理或投資顧問繼續進行面對面的互動。此外，多數富裕投資者(77%)表示將來會使用數碼理財諮詢。高達93%富裕投資者認為科技及數碼平台的創新在未來5年會改變理財諮詢的方式，且會更頻繁使用數碼理財諮詢。超過四分三認為科技及數碼工具會為他們帶來更豐厚的投資回報。
何文俊續指，調查發現縱使富裕投資者對數碼理財諮詢越趨接受，近40%受訪者期望獲得獨家投資建議，以滿足其財富管理需求。該行設立的「財富管理首 席投資辦公室」(Chief Investment Office, CIO)為滿足此類需要，CIO精選基金，以集團CIO的觀點為基礎，提供可持續並經風險調整後的回報，並按最新的市場或經濟情況，定期檢視和重新配置組合。