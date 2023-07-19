調查｜渣打報告：近八成港富裕投資者認為AI助達成理財目標

渣打銀行發表《用創新科技管理財富》的研究報告，發現本港富裕投資者積極探索嶄新科技作理財諮詢，以及使用人工智能(AI)進行投資活動。大部分富裕投資者認為，AI是現今愈趨重要數碼投資工具，能帶來良好投資回報。近八成受訪者認為AI在未來3年對他們達成理財目標來說很重要。八十後(35至42歲人士)是對AI最有信心的一個世代，當中35%受訪者認為AI「非常重要」，而認為AI「非常重要」的九十後(27至34歲)則有26%。

平均有 456 萬可投資資產

本港富裕投資者平均擁有近456萬元可投資資產，受訪者背景差異亦反映於各項人口數據之中，如女性企業家平均擁有506萬元可投資資產，稍微較男性企業家多。

渣打香港財富管理業務主管何文俊指，數碼理財諮詢將成為大趨勢，調查亦顯示用戶在使用新數碼技術時，仍十分依賴客戶經理的持續協助與分析。總體而言，在數碼科技推動下，本港富裕族對投資更有信心和更懂靈活運用人工智能與專家分析。