調查：港人平均每年遇202次詐騙 總損失高達53億港元 逾6成人舉報後未獲跟進

全球防詐聯盟GASA(Global Anti-Scam Alliance)與信任科技(TrustTech)服務商Gogolook下防詐騙應用程式Whoscall發佈《2025 亞洲詐騙調查報告：香港篇》，結果顯示，平均每年多達77%港人(近四分之三)成為詐騙目標，每人每年平均遭遇202次詐騙，相當於每兩日就會面對一次風險。而詐騙造成的總損失高達53億港元，每位受害人平均損失6,798港元，超越東南亞地區約5,140港元的平均水平，更遠高於泰國約2,770港元及菲律賓約1,500港元的水平。

報告指，有76%受訪港人自信能識別詐騙。然而，即使在那些自認「總能識別騙局」的受訪者中，仍有許多人上當並蒙受金錢損失。與此同時，騙徒的手法也愈趨多元，令識別難度增加。雖然詐騙電話依然常見，但各種騙局已蔓延至港人每日使用的社交平台，從手機短訊(SMS)、WhatsApp到Instagram，不法分子正利用用戶對這些平台的熟悉與信任伺機詐騙，令防範挑戰倍增。