調查：港人平均每年遇202次詐騙 總損失高達53億港元 逾6成人舉報後未獲跟進

全球防詐聯盟GASA(Global Anti-Scam Alliance)與信任科技(TrustTech)服務商Gogolook下防詐騙應用程式Whoscall發佈《2025 亞洲詐騙調查報告：香港篇》，結果顯示，平均每年多達77%港人(近四分之三)成為詐騙目標，每人每年平均遭遇202次詐騙，相當於每兩日就會面對一次風險。而詐騙造成的總損失高達53億港元，每位受害人平均損失6,798港元，超越東南亞地區約5,140港元的平均水平，更遠高於泰國約2,770港元及菲律賓約1,500港元的水平。
報告指，有76%受訪港人自信能識別詐騙。然而，即使在那些自認「總能識別騙局」的受訪者中，仍有許多人上當並蒙受金錢損失。與此同時，騙徒的手法也愈趨多元，令識別難度增加。雖然詐騙電話依然常見，但各種騙局已蔓延至港人每日使用的社交平台，從手機短訊(SMS)、WhatsApp到Instagram，不法分子正利用用戶對這些平台的熟悉與信任伺機詐騙，令防範挑戰倍增。
當詐騙受害人試圖舉報時，往往陷入充滿不確定性的處境。儘管近70%受害者曾作出舉報，但仍有高達61%的舉報者表示，其案件後續未獲任何更新或跟進。這種「舉報疲勞」現象，隨着公眾對防詐騙的「共同責任」期望不斷提高而愈趨嚴重。
約有70%受訪者期望公共服務機構(包括政府部門、警方、金融監管機構及消費者保護組織)與商業機構(如網站供應商、銀行、流動通訊營運商及保險公司)能採取更積極行動。
Gogolook 共同創辦人暨執行官郭建甫表示，零散的防禦已無法應對急速擴張的詐騙規模。公司正積極推動政府、金融機構與電訊商之間的合作，以建立更具韌性的前線防禦。